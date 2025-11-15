İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan T.E.'nin beyanları yer aldı. T.E.'nin beyanlarında, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul'da Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclis seçimi gece geç saatte yapıldı" dediği kaydedildi.

MOBESE KAYITLARINDA VAR

İddianamede, sosyal medya platformu üzerinden 6 Kasım 2023'te paylaşımda bulunan T.E.'nin, "Dün, 4 döviz bürosu (Taç Döviz-ATS Gold-Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi belediye başkanının talimatıyla açtırıldı? Sabahtan öğlen sonrasına kadar "uber vito" araçlarla toplam 1 milyar 500 milyon lira para neden ve nereye gitti? Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Caddesi 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" şeklinde paylaşımına da yer verildi.

DEĞERLİ MADEN SAKLAMA HİZMETİ

Başka bir soruşturmada Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve İmamoğlu'nun da rüşvet paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, tespit üzerine 14 Ekim'de söz konusu soruşturmada operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D.'nin beyanında, paraların "müşteri emaneti" olduğu, şirketin "değerli maden saklama hizmeti" verdiğini söylese de emanetlerin kimlere ait olduğunu bilmediğini belirtti.