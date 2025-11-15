PODCAST CANLI YAYIN

"Eko"sistemin Laleli'deki kara kasalarına operasyon!

İmamoğlu Suç Örgütü’nün emanetçi kasası olan Taç Döviz’le ilgili detaylar şok etti. Döviz bürosunun bulunduğu binanın alt katında 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro ve 40 külçe altın bulundu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan T.E.'nin beyanları yer aldı. T.E.'nin beyanlarında, "Kurultay döneminde Özgen Nama ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul'da Laleli'de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ'tan daire sözleri verildi. Bu nedenle parti meclis seçimi gece geç saatte yapıldı" dediği kaydedildi.

MOBESE KAYITLARINDA VAR
İddianamede, sosyal medya platformu üzerinden 6 Kasım 2023'te paylaşımda bulunan T.E.'nin, "Dün, 4 döviz bürosu (Taç Döviz-ATS Gold-Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi belediye başkanının talimatıyla açtırıldı? Sabahtan öğlen sonrasına kadar "uber vito" araçlarla toplam 1 milyar 500 milyon lira para neden ve nereye gitti? Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Caddesi 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" şeklinde paylaşımına da yer verildi.

DEĞERLİ MADEN SAKLAMA HİZMETİ

Başka bir soruşturmada Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu ve İmamoğlu'nun da rüşvet paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, tespit üzerine 14 Ekim'de söz konusu soruşturmada operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D.'nin beyanında, paraların "müşteri emaneti" olduğu, şirketin "değerli maden saklama hizmeti" verdiğini söylese de emanetlerin kimlere ait olduğunu bilmediğini belirtti.

KASALARDAKİ RÜŞVET...


İddianamede, operasyonda firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatıldı. Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ 'EV'DE


Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile Taç Döviz yetkilileri arasında irtibat araştırması yapıldığı kaydedilerek, şu tespitlere yer verildi: CHP Kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır. Örgüt suç gelirleri ile elde ettiği gayrimenkulleri örgüt yöneticileri.

Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin'in şirketlerinde bulundururken, bir kısım suç gelirlerini de ihtiyaç halinde hızlı kullanabilmek amacıyla emanetçi olarak adlandırılan Taç Döviz'de bulundurduğu tespit edilmiştir. Örgüt üyesi Necati Özkan'ın telefonundan çıkan bilgi notunda, örgütün Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir."

