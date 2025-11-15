Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu

İmamoğlu Suç Örgütü iddianamesinde itirafçı olarak yer alan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, suç örgütünün Beylikdüzü'ndeki soygun düzenini ifşa etti. CHP'nin İstanbul il binasının alımıyla ilgili pazarlık sürecini, Gül İnşaat Beylikdüzü merkezli olduğu için o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile mevcut binanın bulunduğu ilçe olan o dönemki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç birlikte yürüttü. 42 milyon TL civarında bir bedelle anlaşıldı. Çalık sinirli bir şekilde bu binanın alımıyla ilgili bedelin CHP'li belediyeler aracılığıyla işadamlarından, müteahhitlerden tahsil edilmesini söylediklerini belirtti.

Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu (takvim.com.tr) 'MİLLETE Mİ ÇÖKELİM' Çalık 'Koskoca CHP bir bina alamıyor mu da belediye başkanlarını bu işe bulaştırıyor, hırsızlık mı yapalım, millete mi çökelim' diye serzenişlerde bulundu. Kendisinden 1-1.5 milyon gibi bir bedeli bağış olarak toplanması istenmiş. Çalık yoğun baskılar sonucu bildiğim kadarıyla 30-35 bin dolar civarında bir bedeli Özer üzerinden il binasının satın alınması için gönderdi. Para kuleleri görüntülerinden sonra CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer beni ofisine davet ederek paraları meşrulaştırmak adına nazımın geçebileceği müteahhitlerden ödeme makbuzu alıp alamayacağımı sordu. 'İlhan Akbayır ile görüş kendisi partilimiz olan işadamı, selamımı söyle beni kırmaz, bize bir makbuz verecek, bu kadarını ona ilet bize yeter' dedi. Ertesi gün İlhan Akbayır ile görüştüğümde bana 'Ben zaten bu konuyu biliyorum' dedi. Adem Soytekin de makbuz işlerini İlhan Akbayır ile hallettiklerini söyledi.