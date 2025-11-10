PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.47'de başladı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

SAAT 13.47'DE TOPLANDI

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 13.47'de başladı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda, iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra, yerel yönetimlerde yürütülen çalışmaların da ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın ekonomi, Terörsüz Türkiye, bölgesel gelişmeler ve parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunacağı ifade ediliyor.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklama yapılacak.

