Su faturası elektrik faturasını geçti! CHP’li belediyelerden büyük vurgun! Vatandaş canından bezi

Son dönemlerde vatandaşın en büyük gündemlerinden biri su faturaları oldu. Yıllar boyunca elektrik faturasının üçte biri ya da yarısı oranında gelen su faturaları şimdi elektrik faturalarını solladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Van gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar gelen su faturaları karşısında isyan etti.
İSTANBUL VE ANKARA'DA FATURALAR ŞİŞTİ
İstanbul'da göreve gelmeden önce zam yapmayacağı yönünde beyanat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde suyun metreküp fiyatına yüzde 837, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ise suyun metreküp fiyatı yüzde 1018 zamlandı. Antalya'da son iki ayda su faturası ikiye katlandı. Sayacın geç okunması da su faturalarını daha da şişirdi.
Su faturaları elektrik faturasını solladı. (Görsel:AA)
Su faturalarında kullanım oranı arttıkça metreküp fiyatları da değişiyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı su tarifesine göre, 0-15 metreküp aralığındaki su kullanımında metreküp fiyatı 37.92 TL. Bu fiyat su kullanımına göre kademeli olarak artıyor.
ÜÇ AY ARAYLA GELEN FATURALAR BİLANÇOYU ORTAYA KOYDU
16-30 metreküp arasında birim fiyat 57.78 TL'ye, 31 ve üzeri metreküp kullanımında 83.55 TL'ye çıkıyor. Yani su kullanım oranı belirli bir metreküpü aştığında fiyat da otomatik olarak katlanıyor. Bu durumu da fırsata çeviren büyükşehir belediyeleri, 30 günde okunması gereken su sayacını 40-45 güne uzatıp kullanım oranını yükselterek metreküp birim fiyatının da artmasına yol açıyor.
3 ay arayla gelen faturalar bilançoyu ortaya çıkardı. (Görsel:AA)
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer sorunlardan vatandaş bıkmış durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre; aynı metreküp su kullanımı olan bir vatandaş, üç ay arayla gelen su faturasına isyan etti.
Vatandaş, "Antalya ASAT sözleşme no 3111015994 numaralı sayaçta Mayıs 2024'te 11 ton su 180 TL iken, Temmuz 2024'te aynı 11 ton suya 376 TL fatura geldi. Antalya Büyükşehir'in web sitesinde ASAT Genel Müdürü'nün açıklamasında 20 tona kadar olan suda zam yapılmadı diye açıklaması olduğu halde faturam bu şekildedir. Ya ASAT Müdürü bir şey bilmiyor ya da yanlış yönlendiriliyor." diyerek tepki gösterdi.
Son dönemde artan su faturaları nedeniyle vatandaşlar sosyal medyanın yanı sıra Şikayet.var, Ekşi Sözlük gibi platformlarda da tepkilerini dile getiriyorlar.
Örneğin Şikayet.var'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne isyan eden bir vatandaş, şu ifadeleri kullanıyor:
"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi suya fahiş zam yapıp bir de vatandaşı ciddiye almaz tavırlar sergiliyor. Temmuz ayı su faturası 14 metreküp için 248 TL ancak ağustos ayı faturası 13 metreküp olmasına rağmen 478 TL. Hem suya 15 Temmuz itibarı ile yüzde 58 zam yaptıklarını hem de katlamalı fiyat kademesini 15 metreküpten 10 metreküpe düşürdükleri yönünde açıklama yapıyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İki faturayı da ekte sunuyorum. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."