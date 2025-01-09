Su faturası elektrik faturasını geçti! CHP’li belediyelerden büyük vurgun! Vatandaş canından bezi

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Son dönemlerde vatandaşın en büyük gündemlerinden biri su faturaları oldu. Yıllar boyunca elektrik faturasının üçte biri ya da yarısı oranında gelen su faturaları şimdi elektrik faturalarını solladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Van gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar gelen su faturaları karşısında isyan etti. İSTANBUL VE ANKARA'DA FATURALAR ŞİŞTİ

İstanbul'da göreve gelmeden önce zam yapmayacağı yönünde beyanat veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde suyun metreküp fiyatına yüzde 837, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde ise suyun metreküp fiyatı yüzde 1018 zamlandı. Antalya'da son iki ayda su faturası ikiye katlandı. Sayacın geç okunması da su faturalarını daha da şişirdi.

Su faturaları elektrik faturasını solladı. (Görsel:AA)

Su faturalarında kullanım oranı arttıkça metreküp fiyatları da değişiyor. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün son açıkladığı su tarifesine göre, 0-15 metreküp aralığındaki su kullanımında metreküp fiyatı 37.92 TL. Bu fiyat su kullanımına göre kademeli olarak artıyor. ÜÇ AY ARAYLA GELEN FATURALAR BİLANÇOYU ORTAYA KOYDU

16-30 metreküp arasında birim fiyat 57.78 TL'ye, 31 ve üzeri metreküp kullanımında 83.55 TL'ye çıkıyor. Yani su kullanım oranı belirli bir metreküpü aştığında fiyat da otomatik olarak katlanıyor. Bu durumu da fırsata çeviren büyükşehir belediyeleri, 30 günde okunması gereken su sayacını 40-45 güne uzatıp kullanım oranını yükselterek metreküp birim fiyatının da artmasına yol açıyor.