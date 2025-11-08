Şara’ya yaptırım muafiyeti: Ankara ve Washington’dan peş peşe karar

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetim, ülke tarihinde yeni bir dönemin temellerini sağlam şekilde atıyor. Esad sonrası süreçte siyasi ve askeri yapılanmasını yeniden şekillendiren Şara hükümeti, yaklaşık 13 yıldır sahada faaliyet gösteren devrimci askeri grupları Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirdi. Ortak komuta yapısına kavuşan yeni ordu, ülke genelinde güvenliği tesis etmek ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürmekle görevlendirildi.

Resmi Gazete, ekran görüntüsü

TÜRKİYE'DEN ŞARA KARARI

Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle diplomatik temasların güçlendiği bu dönemde önemli bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a ait Türkiye'deki mal varlıklarına ilişkin dondurma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kararın, Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesinin işareti olduğu değerlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.