PODCAST CANLI YAYIN

Şara’ya yaptırım muafiyeti: Ankara ve Washington’dan peş peşe karar

ABD’nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik yaptırım kararını kaldırmasının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Washington’un Şara’yı “özel olarak belirlenmiş küresel teröristler” listesinden çıkarmasının hemen ardından, Türkiye’deki mal varlıklarına ilişkin dondurma kararı da yürürlükten kaldırıldı.

Giriş Tarihi:
Şara’ya yaptırım muafiyeti: Ankara ve Washington’dan peş peşe karar

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğinde kurulan yeni yönetim, ülke tarihinde yeni bir dönemin temellerini sağlam şekilde atıyor.

Esad sonrası süreçte siyasi ve askeri yapılanmasını yeniden şekillendiren Şara hükümeti, yaklaşık 13 yıldır sahada faaliyet gösteren devrimci askeri grupları Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirdi. Ortak komuta yapısına kavuşan yeni ordu, ülke genelinde güvenliği tesis etmek ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürmekle görevlendirildi.

Resmi Gazete, ekran görüntüsüResmi Gazete, ekran görüntüsü

TÜRKİYE'DEN ŞARA KARARI
Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle diplomatik temasların güçlendiği bu dönemde önemli bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a ait Türkiye'deki mal varlıklarına ilişkin dondurma kararı yürürlükten kaldırıldı.
Kararın, Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçilmesinin işareti olduğu değerlendirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CANLI | Kocaeli'de parfüm deposunda patlama! Acı haber geldi | Soruşturma başladı: 3 gözaltı | Başkan Erdoğan'dan mesajı | İş yeri sahibi yakalandı
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
ABD’li öğrenciden Trump’ın oğluna canlı yayında soğuk duş! İsrail sorusuyla köşeye sıkıştırdı
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Bakü'de zafer seyri... Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile törenleri takip etti
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
36 il alarm listesinde: Çok şiddetli yağacak! Meteoroloji saat verdi! O bölgelerde sis aniden bastırabilir
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim