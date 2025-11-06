Yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 6 Kasım İSKİ doluluk oranı

Kentte dün etkili olan yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu. İSKİ'nin güncel verilerine göre, 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı netlik kazandı. İşte güncel veriler...