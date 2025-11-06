PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da dün etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlarda toplam doluluk oranı merak ediliyor ve araştırılıyor. İSKİ'nin güncel verilerine göre 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı belli oldu. Peki yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? 6 Kasım İSKİ doluluk oranı yüzde kaç?

Kentte dün etkili olan yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı merak konusu oldu. İSKİ'nin güncel verilerine göre, 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı netlik kazandı. İşte güncel veriler...

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ'nin güncel verilerine göre 6 Kasım Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 22,19 seviyesinde kaydedildi.

6 KASIM İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %18,13

Darlık Barajı: %33,37

Elmalı Barajı: %52,34

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,72

Sazlıdere Barajı: %22,91

Istrancalar Barajı: %19,34

Kazandere Barajı: %1,9

Pabuçdere Barajı: %4,86

