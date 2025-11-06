Kadraj Galeri Kadraj İkon Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il yeni hava raporu paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Öte yandan uzmanlar kar yağışı ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak beklenen tarihi paylaştı. Peki İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte 6 Kasım hava durumu detayları ve uzmanlardan son değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 07:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kuzey Ege kıyılarında yer yer pus ve sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı

Sıcaklıkların, ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle batı bölgelerde mevsime göre ılık hava koşullarının sürmesine neden olacak.

Rüzgar

Rüzgarın genel olarak güney yönlerinden, Ege ve Marmara'da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar Uyarıyor: "Bu Kış Farklı Olabilir"

Kış mevsimine yaklaşırken gözler "ilk kar ne zaman düşecek?" sorusuna çevrilmiş durumda. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iklim analizleriyle tanınan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaklaşan kışla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.