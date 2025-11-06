Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il yeni hava raporu paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ettiği bu günlerde, İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre Muğla, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Öte yandan uzmanlar kar yağışı ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak beklenen tarihi paylaştı. Peki İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte 6 Kasım hava durumu detayları ve uzmanlardan son değerlendirmeler...
Giriş Tarihi: 06.11.2025 07:19