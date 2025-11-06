Soğuk dalgası ve ilk kar: La Nina etkisi geldi! Sağanak yağış için bugün 19 il alarmda! Kar küreklerini o tarihe hazırlayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Bursa, Kocaeli, Aydın, Muğla, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.