CHP’li Karabağlar Belediyesi’nden çevre skandalı! | Ev yapmadılar çöplük yaptılar!

CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin sorumluluğundaki Uzundere'de, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan evlerin yerine 15 yıldır yeni konut yapılmadı. Vatandaşlar verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterirken, belediyenin şantiyeyi çöp alanına çevirmesi büyük öfke yarattı. Toplu konut bölgesinde vahşi depolama yapıldığı belgelendi.



Çöp skandalına Bakanlık el koydu (Takvim.com.tr)

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde bölgede inceleme yaptı. Kaçak depolama tespit edilince tutanak tutuldu ve belediyeye çöpün kaldırılması için süre verildi. Daha önce de benzer uygulamalar nedeniyle CHP'li belediyeye idari para cezası kesildiği ortaya çıktı.



"İZİNLİ ALAN" YALANI PATLADI

Belediye, şantiyenin "geçici atık depolama alanı" olduğunu ve bakanlıktan izin alındığını iddia etti. Ancak il müdürlüğü yetkilileri, izin verilen alanın farklı bir yer olduğunu açıkladı. CHP'li Başkan Helil İnay Kınay'ın çevre mühendisi geçmişine rağmen böyle bir skandala imza atması dikkat çekti. Vatandaşlar, çevreye zarar veren bu uygulamaların son bulmasını istiyor.