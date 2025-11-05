Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına karşı Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv) "KULLANDIĞINIZ ARAÇLARIN ÖDEMESİNİ YAPMADINIZ"

Siz zaten şunun hesabını önce verin. Bizden aldığınız araçların kullandığınız araçların hiçbirinin ödemesini yapmadığınız. Neden dolayı yapmadınız? Neden bu araçların bedelsiz olarak kullandınız? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bunu bir anlatın.

(Takvim.com.tr) Defalarca kamuoyu ve basınında bu araç araçların videolarınızın çıkmasına rağmen hiçbir açıklama yapmadığınız. Özgür Çelik hiçbir açıklama yapmadı. Bu kadar araçlarımızı kullandığınız hiçbir şekilde ödememizi yapmadınız. Biz sizin de belediyelerinizle çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde ödemelerimizi alamıyorduk. Bizim hak edişlerimizi vermediniz.