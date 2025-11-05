PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var

Son dakika haberi! Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açılmıştı. İddianamede örgüt lider Aktaş’ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın 415 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi

KİME KAÇ YIL İSTENİYOR?

Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı. İddianamede örgüt lider Aktaş'ın 704 yıla kadar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 415 yıla kadar, Utku Caner Çaykara'ya 18 yıla kadar, Ahmet Özer hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Zeydan Karalar, Oya Tekin, Kadir Ayda ve Abdurrahman Tutdere'nin de 12 yıla kadar hapsi istendi.

LİSTEDE CHP'Lİ 7 BELEDİYE BAŞKANI VAR

Suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A 9 FARKLI SUÇLAMA

Açıklamada, iddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesinin talep edildiği kaydedildi.

İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlunu fırsat bilip rotayı İBBye çevirdi

