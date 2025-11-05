PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bugün suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın yurt dışına kaçtığını öne sürmüştü. Aktaş ise katıldığı canlı yayın programında iddialara yanıt vererek, "Ben kaçmadım. Kesinlikle duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Özgür Özel’in 'Aziz İhsan Aktaş kaçtı' demesi bunu neye dayandırdığını merak ediyorum. Şuna iyi bilsin ben duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek Özel’e sert tepki gösterdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı ve 200 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açılmıştı.

LİSTEDE CHP'Lİ 7 BELEDİYE BAŞKANI VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

ÖZEL'İN 'KAÇTI' İDDİASINA KARŞI AKTAŞ'TAN MEYDAN OKUMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını iddia etti.

Aktaş ise katıldığı canlı yayın programında iddialara yanıt verdi.

"KAÇMADIM DURUŞMA GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Bunu sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Ben kaçmadım. Kesinlikle bu duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. 'Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş 'kaçtı' demesi bunu neye dayandırdığını merak ediyorum. Özgür Özel bunu iyi bilsin ben duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O duruşmada bütün bildiklerimi hem mahkeme heyetinin önünde hem tüm Türkiye'deki vatandaşların duyacağı şekilde merakla anlatmak istiyorum. Bırakın kaçmayı mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Sayın Özgür Özel'e buradan seslenmek istiyorum. Ben neden kaçacağım.

"KULLANDIĞINIZ ARAÇLARIN ÖDEMESİNİ YAPMADINIZ"
Siz zaten şunun hesabını önce verin. Bizden aldığınız araçların kullandığınız araçların hiçbirinin ödemesini yapmadığınız. Neden dolayı yapmadınız? Neden bu araçların bedelsiz olarak kullandınız? Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza bunu bir anlatın.

Defalarca kamuoyu ve basınında bu araç araçların videolarınızın çıkmasına rağmen hiçbir açıklama yapmadığınız. Özgür Çelik hiçbir açıklama yapmadı. Bu kadar araçlarımızı kullandığınız hiçbir şekilde ödememizi yapmadınız. Biz sizin de belediyelerinizle çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde ödemelerimizi alamıyorduk. Bizim hak edişlerimizi vermediniz.

"BEN Mİ YURT DIŞINA KAÇACAĞIM"
Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ikisinde de benim cep telefon numaram vardır. İstiyorsanız ben canlı konum paylaşabilirim. Mahkeme gününe kadar da her gün size canlı konum atabilirim mahkeme gününe kadar acaba ben mi yurt dışına kaçacağım.

"GENEL BAŞKANLARINIZA ÇİP TAKIN DA BU SORUŞTURMA İÇERİSİNDE ÜLKEYİ TERK EDİP KAÇMASINLAR"
Yoksa genel başkanlarınız mı kaçacak bunu çok merak ediyorum. Devletimiz bana iki yakın koruma tahsis etti. Devletin böyle önemli bir davada suikaste uğrayacak biri olarak beni koruduğundan dolayı her dakika dolayı benden bilgisi oluyor. Devlet 24 saat boyunca nerede olduğumu çok iyi biliyor. Sayın Özgür Özle'e sesleniyorum şu genel başkanlarınıza çip takın da bu soruşturma içerisinde ülkeyi terk edip kaçmasınlar. Kaçacak genel başkan yardımcılarınız için mi takacaksınız?

"HİÇBİR ŞEKİLDE DE ÜLKEMİ TERK ETMEK İSTEMİYORUM"
Aziz ihsan kaçsa da bildiklerini söylemese de biz mahkemede en azından elimiz güçlü olsun diye düşünüyorlar. Benim yurt dışına 1 TL yatırımım yok. Hiçbir şekilde de ülkemi terk etmek istemiyorum. Sonunu itibari ile ben vatanını çok seviyorum. Burada yaşayacağım ölürsem de vatanım da öleceğim.

"DAVALAR CANLI YAYINDA YAYINLANSIN İSTİYORUM"
Ama bu soruşturma dosyasında özellikle Özgür Bey'in yakın arkadaşları çalışma arkadaşları belediyedeki çalışma arkadaşları ne yazık ki adalete olan yönleri olmadı. Davalar canlı yayında yayınlansın istiyorum.

"BU SÜREÇ İÇERİSİNDE BİLGİLERİMLE BELGELERİMLE MAHKEME HEYETİNE SUNACAĞIM"
Türk adaletine Türk yargısına güveniyorum. Bu süreç içerisinde bilgilerimle belgelerimle mahkeme heyetine sunacağım. Türk adaletine güveniyorum bu süreç içerisinde de adaletin tecelli olmasını istiyorum. Mağduriyetleri ortadan kalkmasını istiyorum.

