Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 CHP'li belediye başkanı ve 200 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açılmıştı.
LİSTEDE CHP'Lİ 7 BELEDİYE BAŞKANI VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.
ÖZEL'İN 'KAÇTI' İDDİASINA KARŞI AKTAŞ'TAN MEYDAN OKUMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugün suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığını iddia etti.
Aktaş ise katıldığı canlı yayın programında iddialara yanıt verdi.
"KAÇMADIM DURUŞMA GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Suç örgütü lideri olmakla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın açıklamaları şu şekilde:
Bunu sizin aracılığınızla tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum. Ben kaçmadım. Kesinlikle bu duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. 'Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş 'kaçtı' demesi bunu neye dayandırdığını merak ediyorum. Özgür Özel bunu iyi bilsin ben duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum. O duruşmada bütün bildiklerimi hem mahkeme heyetinin önünde hem tüm Türkiye'deki vatandaşların duyacağı şekilde merakla anlatmak istiyorum. Bırakın kaçmayı mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Sayın Özgür Özel'e buradan seslenmek istiyorum. Ben neden kaçacağım.