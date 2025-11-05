Komisyon öncesi "terörsüz Türkiye" zirvesi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parti grup başkanvekilleriyle görüşecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 6 Kasım Perşembe günü (yarın) toplanacak.

KOMİSYON 17. KEZ TOPLANACAK Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. kez toplanacak (Fotoğraf: DHA)

KOMİSYON ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI Komisyon toplantısı öncesi TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş partilerin grup başkanvekillerini kabul edecek.

İMRALI MESELESİ MASADA

Toplantıda Komisyonu'nun rapor süreci ve önümüzdeki çalışma takvimi masaya yatırılacak. Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için de müzakere açılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.