PODCAST CANLI YAYIN

Komisyon öncesi "terörsüz Türkiye" zirvesi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parti grup başkanvekilleriyle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 17’nci toplantısı öncesinde bugün parti grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Öte yandan yarın (6 Kasım( gerçekleştirilecek Komisyon toplantısında, Komisyon’un rapor süreci, gelecek dönem çalışma takvimi ve İmralı’ya gitme olasılığı masaya yatırılacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Komisyon öncesi "terörsüz Türkiye" zirvesi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş parti grup başkanvekilleriyle görüşecek

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 6 Kasım Perşembe günü (yarın) toplanacak.

KOMİSYON ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI
Komisyon toplantısı öncesi TBMM Başkanı Nurman Kurtulmuş partilerin grup başkanvekillerini kabul edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. kez toplanacak (Fotoğraf: DHA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. kez toplanacak (Fotoğraf: DHA)

KOMİSYON 17. KEZ TOPLANACAK
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

İMRALI MESELESİ MASADA
Toplantıda Komisyonu'nun rapor süreci ve önümüzdeki çalışma takvimi masaya yatırılacak. Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesi için de müzakere açılması bekleniyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kararın nitelikli çoğunluk olan 31 üyenin oyuyla alınabileceğini ifade ederek, kararın komisyonda olacağını bildirmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Kuruluş Orhan
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
Anne ve oğuldan 3 gündür iz yok: Sis altında zamanla yarış | Ekipler seferber oldu
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
Borsa İstanbul
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi
Flört uygulamasından Dubai’de nikaha! Kim bu Zohran Mamdani? Burç Halife manzaralı “sosyalist” düğün
Mahkeme CHP'nin itirazını reddetti... Gürsel Tekin ilk demeci TAKVİM'e verdi: Görevimizin başındayız
Latin Amerika kaynıyor: ABD Maduro'yu hedefe koydu, üç savaş senaryosu hazır!
HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ | 2026 Hac kura sonuçları nereden öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı
İsrail'de gündem ABD seçimleri! Filistin'i destekleyen aday kazandı siyonistler saldırıya başladı
Siyonist zulmüne "YouTube kalkanı! Yüzlerce video silindi
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 8. dalga: 7'si iş insanı 8 gözaltı
Adem Soytekin İBB'deki rüşvet çarkının belgelerini savcılığa verdi!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’ın ablası bakın hangi oyuncu çıktı!