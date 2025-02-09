İmamoğlu'nun "Ali Cengiz" oyunları! Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçırdı arsalara çöktü: İBB kasasından 156 milyon TL çıktı

İBB’nin kasasından İmamoğlu'nun villasına park (SABAH)





İBB arsanın kamulaştırılması karşılığında Mermerci ailesine ilk önce 152 milyon lira teklif etti. Ancak aile bu teklifi düşük buldu ve 180 milyon lira istedi. İBB ile Mermerci ailesinde anlaşma sağlanamayınca, İBB kamulaştırma bedelinin tespiti için bu kez İstanbul 48. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.



Davada söz konusu arsa hissedarlarının belirlenmesi, hisse oranlarınca kamulaştırma bedellerinin tespit edilmesi ve bu bedellerin banka hesaplarına yatırılması, davalılar adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ve tapu kaydının İBB adına tescil edilmesi mahkemeden talep edildi.

Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçıran İmamoğlu ʺacele kamulaştırmaʺ ile arsalara çöktü (Takvim.com.tr)







İBB'nin önerdiği 152 milyon TL düşük bulununca hak sahipleri ile İBB arasında başlayan dava süreci, pazarlık konusu oldu. Davanın en az 3-4 yıl süreceği öngörüsü ile taraflar bir kez daha anlaşmak için görüşmeler yaptı.



Sarıyer'deki villaları mal beyanından kaçıran İmamoğlu ʺacele kamulaştırmaʺ ile arsalara çöktü (Takvim.com.tr)





Yapılan görüşmeler neticesinde İBB teklifini 4 milyon lira artırarak 156 milyon lira karşılığında hak sahipleriyle anlaşma yoluna gitti. Yapılan kamulaştırmayla kamu kaynağı ile harcanan 156 milyon Türk Lirası ile Ekrem İmamoğlu'nun şahsi villalarının manzarası korunmuş oldu.

İmamoğlu 2024 yerel seçimleri öncesinde Sarıyer'deki 3 villayı mal beyanında bildirmemişti (Takvim.com.tr)





MAL BEYANINDA GİZLEDİ



İBB Başkanı'nın, 2024 yerel seçimleri öncesinde mal beyanında bildirmediği, daha sonra ise aile şirketinin üzerine olduğunu söylediği Sarıyer'deki villaların değerinin 1.7 milyar lira olduğu kamuoyuna yansımıştı.



İmamoğlu ailesi taşınacağı için villalarının olduğu bölgeye çıkan yol ve caddelerdeki çevre düzenlemeleri tamamlandı. İmamoğlu'nun belediye ekiplerini yolların jilet gibi yapılması için gece gündüz demeden çalıştırması bölge sakinlerini çileden çıkardı. Mağdurlar isyanlarını SABAH aracılığıyla duyurdu.

Ekrem İmamoğlunun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaatın üzerine



'AİLEYE KAYITLI' YALANI...



Yerel seçimler öncesinde mal beyanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Sarıyer'de bulunan yaklaşık 1.7 milyar TL değerindeki villalarını bildirmediği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine konuşan İmamoğlu, villaların kendi üzerine değil aile şirketi olan İmamoğlu İnşaat üzerine kayıtlı olduğunu açıklamıştı.



Villalarının olduğu bölgeye çıkan yol ve caddelerdeki çevre düzenlemeleri de bizzat İBB Başkanı'nın talimatıyla tamamlanmıştı. Çalışmalarda İmamoğlu'nun villalarına çıkan caddeye yeni asfalt döküldüğü, kaldırım taşlarının yenilendiği ve ağaçların olduğu refüjlere düzenleme getirildiği görüldü.

İmamoğlu mal beyanından gizlediği villaların çevre düzenlemesini İBB bütçesinden yaptı (Takvim.com.tr)





Yapılan çalışmalarla birlikte kaldırımların genişlediği görülürken çok sayıda aracın vatandaşların geçmesi için yapılan kaldırımlara park edildiği de gözlerden kaçmadı. Çevre düzenlemesiyle birlikte bazı ağaçların budandığı, bazılarının ise tepe noktalarının tamamen kesildiği ancak gövdelerinin durduğu görüldü. CHPli Ekrem İmamoğlunun Ali Cengiz oyunu! Sarıyerde yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı