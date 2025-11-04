PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye yolunda 17. toplantı! Komisyon tarihi belli oldu

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalarda yeni adım atılıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17’nci toplantısını 6 Kasım Perşembe günü saat 11.00’de Meclis Tören Salonu’nda gerçekleştirecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir kez daha toplanıyor.

17. TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 17. toplantısına ilişkin TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Komisyonun, gündemindeki konuları görüşmek üzere Perşembe günü saat 11.00'de TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında Meclis Tören Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, terörle mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni stratejiler ve demokratik birlik adımları ele alınacak.

