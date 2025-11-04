PODCAST CANLI YAYIN

Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli "Cumhur İttfiakı'nda çatlak" arayan kaos simsarlarını bozguna uğrattı. Bahçeli, "Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur" deyip ittifakta herhangi bir ihtilafın olmadığını bildirdi. MHP liderinin bu sözlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı" dedi. Yılmaz, Bahçeli'nin konuşmasını "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabasında olanlara verilmiş bilge bir cevap" olarak niteledi. AK Parti'den de açıklama geldi.

Son günlerde FETÖ destekli troll hesaplar, CHP güdümündeki fondaş medya ve Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenler "Cumhur İttifakı'nda çatlar var" iftirasına sığındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma kaos simsarlarının suratına tokat gibi indi.

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI VATANDIR, BAYRAKTIR, İ'LA-YI KELİMETULLAH ŞUURUDUR

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat'a söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki, Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar" dedi.

MHP lideri şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur.





BEŞTEPE: BAHÇELİ BİLGE BİR CEVAP VERDİ

Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan ihtilaf olmadığını bildiren açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür" değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" diyen Yılmaz şöyle konuştu:

"BİLGE BİR CEVAP"

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.





"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE YÜYZILI HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN YOLUNA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor" dedi.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir.

Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. "Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak" ilkemizi en yüksekte tutuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz.

Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!

