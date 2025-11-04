Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar

Son günlerde FETÖ destekli troll hesaplar, CHP güdümündeki fondaş medya ve Terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenler "Cumhur İttifakı'nda çatlar var" iftirasına sığındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma kaos simsarlarının suratına tokat gibi indi.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir (Takvim.com.tr) BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI VATANDIR, BAYRAKTIR, İ'LA-YI KELİMETULLAH ŞUURUDUR Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur ittifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla, kat'a söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki, Cumhur İttifakı'nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar" dedi. MHP lideri şu ifadeleri kullandı: Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir, dünyayı Türkçe okuyan, ihanete ve zulme kahramanca direnen Kızılelma ruhu, İ'la-yı Kelimetullah şuurudur.









BEŞTEPE: BAHÇELİ BİLGE BİR CEVAP VERDİ



Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan ihtilaf olmadığını bildiren açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yanıt geldi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür" değerlendirmesinde bulundu.



"Cumhur İttifakı menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" diyen Yılmaz şöyle konuştu:

"BİLGE BİR CEVAP"



MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.