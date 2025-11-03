Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki depremlere ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalar | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?

PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede gözler olası yeni depremlere çevrilirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, Sındırgı merkezli depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirterek, yaşanan sarsıntıların “artçı mı yoksa öncü mü” olduğu sorusuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Üşümezsoya göre asıl risk hangi fayda? Deprem fırtınası sürecek mi? İşte tüm merak edilenler...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor.

Bugün saat 15.35'te yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem tedirginliğe neden olurken Deprem Uzmanı Prof.Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber canlı yayınında Sındırgı'daki hareketliliğe ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber’de depreme ilişkin açıklamalarda bulundu

"BÜTÜN ARTÇILAR GÜNEYE DOĞRU"

Yaşanan artçı depremlerin yarattığı hareketlilik hakkında konuşan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

Şu kırmızılar gördüğünüz bugün olan artçı depremlerin olduğu yer. Şu gördüğünüz çizgi, şurası boşluk, Burası onun güneyindeki Sındırgı Dağı. Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru. İsak Yılmaz belirtmişti. Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi. Sındırgı fayında olsaydı artçılar şu alana dizilecekti. Çünkü fay onun altında 15 kilometre derinde şehrin altında köklenmiş.

Ancak dağa doğru gelince daha üzerinde yan yana paralel listrik faylar var. Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.

SİMAV'DA YAŞANAN DEPREMLER
Ya dağdan böyle bakınca görürsünüz uydudan bunu gösterdiğim için. Daha netleştirirken burada Simav'ı anlatmak için buraya geldik. Bakın bu Simav Dağı. Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Şu gördüğünüz, diyorum, Eğrigöz'le buradaki şey arasında, bu Emet arasında kuzeye doğru giden yarıklar var. O yarıklarda olan depremlerle buradaki büyük deprem arasında hiçbir ilgi yok. O yarıklarda olan depremler, Akhisar'da olan depremler deprem fırtınası yaratıyor ama büyük depreme gelmiyor. Ama Simav'ı gösterdiğimiz için bunu görün diyorum. Yukarıdan bakınca bizim de yukarıda gördüğümüz ki Sındırgı da burada.

DEPREMLER ARTÇI MI ÖNCÜ MÜ?
Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi şuradaki bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir altılık deprem olabilir.

ÜŞÜMEZSOY'A GÖRE ASIL RİSK HANGİ FAYDA?
Bunu şimdi biraz daha iyi şimdi görüyoruz. Bakın gene batıdan doğuya bakıyoruz. Simav'a büyük, Simav'ı görüyoruz şurada bir kademe kırılma. Simav Ovası'nı dümdüz görüyorsunuz. Bu dağın önünde buraya kadar çökmüş. Onun içinde olan depremler burada artçı vermesiyken burada veriyordu şurada. Birazdan göstereceğiz onu. Bana İsak dedi ki:

"Hocam hepsi Mytilene artçıları güneye doğru gidiyor." Demek güneyde bunlar artçı değil. Güneydeki bu dağın yamacında basamak basamak Likya yoluna gitmişsiniz gördüğünüz gibi. O bölgede faylar hep basamak basamak, birbirini görüyorsunuz, bir tepe, arkasından başka bir tepe gibi. Onların çoğu öyle bulunuyor olabilir ama buradakiler aktifti ve buradaki birincil olan bu depremlerden sonra şimdi kümelenme o yöne doğru gidiyor.

