PODCAST CANLI YAYIN

SON SAKİKA | AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sarsıntı 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem İstanbul, İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SON SAKİKA | AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer illerden de hissedildi.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

"SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD AÇIKLADI: BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sarsıntı 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.