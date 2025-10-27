Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir, İstanbul, Bursa ve diğer illerden de hissedildi.
CANLI ANLATIM
"SAHA TARAMALARI DERHAL BAŞLADI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Deprem İstanbul, İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
AFAD AÇIKLADI: BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sarsıntı 5,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.