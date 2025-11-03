Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davasında ailelerden "Kartalkaya" talebi!

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ile tarafların avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Beşiktaş'taki yangın (AA)

Ölen Efe Demir'in babası Adem Demir, oğlunun 17 yaşında hayatını kaybettiğini belirterek, 11. duruşması yapılan davanın en kısa sürede karara bağlanmasını istediklerini söyledi.

Demir, "Bu, bir kaza değil. Bunun bir iş kazası olması için orda yapılan tadilat çalışmasının mevzuat veya hukuka uygun olması gerekiyor ama baktığımız zaman burada hiçbir şey ne hukuka ne mevzuatına uygun. Özellikle de iş güvenliği adı altında hiçbir şeyin usulüne uygun yapılmadığı bariz belli. Bu yüzden 'hak, hukuk, adalet' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARTALKAYA'DAKİ GİBİ BİR ADALET İSTİYORUZ"

Ölen Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülsen Kaya, "Adalet eğer herkes için eşit işlemiyorsa adalet değildir. Biz Kartalkaya'daki gibi bir adalet istiyoruz. Bu duruşmada da inşallah öyle bir şey çıkar. Bilirkişi raporunda işletmeciler kusurlu görülmemiş, çok az kusurlu görülmüş, neredeyse orada çalışanlar suçlu görülmüş. Bu çok acı bir şey." diye konuştu.

KARTALKAYA'DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasının 3'üncü duruşmasının 4'üncü gününde mahkeme kararını açıkladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ve kızlarının da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ölen Onur Aladağ'ın babası Bayram Aladağ, olaya ilişkin yapılan soruşturmada, tadilat yapılan yerin 2 bin metrekare olmasına rağmen 350 metrekarelik alana tadilat ruhsatı alındığını ancak hiçbir belediye yetkilisinin tutuklanmadığını dile getirdi.

Ailelerin avukatlarından Ahmet Ergin ise 29 kişinin öldüğü yangının üzerinden 1,5 yıldan fazla zaman geçtiğini belirtti.