Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü yangını davasına yeni gelişme! Duruşma 3 Kasım'a ertelendi
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde çıkan yangına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı duruşma Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapıldı. Tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatların katıldığı duruşma ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar verilerek, 3 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Bir sonraki duruşmanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülmesine karar verildi.
Beşiktaş'ta gece kulübünün tadilat çalışmaları sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davanın duruşmasının görülmesine Silivri'de devam edildi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 4'ü tutuklu sanık, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, şüphelilerin kusur durumunun belirlenmesi için beklenen ek bilirkişi raporunun henüz gelmediğini belirtti.
Savcılık ise, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamını ve tutuksuz sanıklardan Fatma Dörtgül'ün tutuklanması yönünde görüş bildirdi.Mahkeme heyeti, sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş ve Mehmet Memduh Ceylan'ın tutukluluk hallerinin devamına, bazı tutuksuz sanıkların tutuklaması taleplerinin ise reddine karar verdi.