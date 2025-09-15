Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan gece kulübü yangını davasına yeni gelişme! Duruşma 3 Kasım'a ertelendi (DHA)

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Savcısı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianamede; 2 Nisan, saat 12.35 sıralarında 'Masquerade' isimli iş yerinde yangın çıktığına ilişkin ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği, itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri dışarıya çıkardığı belirtilerek, yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerinde yaptığı çalışma neticesinde; gece kulübü işletmesinin sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ile Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğunun belirlendiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 29 kişi 'maktul', 27 kişi 'Müşteki', 9 kişi ise 'Sanık' sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

