PODCAST CANLI YAYIN

Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler

Son dakika haberi... ABD'deki üniversite saldırısı sonrası Avustralya'nın en büyük plajında silahlar patladı. Sydney bölgesinde Bondi Plajı’nda iki kişi çevreye yaylım ateşi açtı. Bölge polisi "Sığınaklara kaçın" duyurusu yaparken elim olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Plajı kana bulayan saldırganlar gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
Avustralya'nın Sydney bölgesinde ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda silahlı saldırı yapıldı. Avustralya'da plajda saldırı



Bölge polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Olay yerinde bulunan herkes sığınak bulmalı" ifadelerini kullandı.




Plaj yakınında siyah giyimli iki kişinin yaylım ateşi açtığı, çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi. Avustralya polisi, Bondi Plajı'nda saldırıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EN AZ 8 YARALI

AFP'den edinilen bilgilere göre olayda en az 8 kişi yaralandı.



Plaj saldırganı böyle görüntülendi.

ABDdeki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trumptan açıklama geldiABDdeki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trumptan açıklama geldi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllü'yü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip "Bay Bay" dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak?
CHP'li İBB'nin döküm sahasına çevirdiği Bolluca Mavi Göl yok olma noktasında! Balıklar can çekişiyor
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Kura takvimi nasıl işleyecek?
Suriyeliler için kademeli dönüş süreci başlıyor! İşte Türkiye'nin 3 aşamalı yol haritası
ABD'deki Brown Üniversitesi kana bulandı! FBI olaya el attı... Trump'tan açıklama geldi
Otoparkta rüşvet trafiği! CHP'li Rıza Akpolat Serdar Bilgili'yi böyle tehdit etti: 500 bin dolar vermezsen ruhsatta zorluk çıkar
Üsküdar ne hallere düştü! CHP'li Sinem Dedetaş belediyenin makam aracını köpeğine tahsis etti
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Bakan Fidan’dan Gazze ve Suriye mesajı: SDG İsrail’den cesaret alıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
DEAŞ söylemi yeniden sahnede: ABD Suriye’de kalıcılığın zeminini hazırlıyor
Dört dörtlük Aslan! Antalyaspor - Galatasaray : 1-4 | MAÇ SONUCU
CHP’de “aklanma” çağrısına ihraç sopası: 30 eski ilçe başkanı disipline gönderildi
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’ye trol saldırı: Fotoşoplu fotoğraf ile operasyon çekti
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi