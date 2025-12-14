Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
Son dakika haberi... ABD'deki üniversite saldırısı sonrası Avustralya'nın en büyük plajında silahlar patladı. Sydney bölgesinde Bondi Plajı’nda iki kişi çevreye yaylım ateşi açtı. Bölge polisi "Sığınaklara kaçın" duyurusu yaparken elim olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı. Plajı kana bulayan saldırganlar gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avustralya'nın Sydney bölgesinde ülkenin en yoğun plajlarından biri olan Bondi Plajı'nda silahlı saldırı yapıldı. Avustralya'da plajda saldırı
Bölge polisi, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Olay yerinde bulunan herkes sığınak bulmalı" ifadelerini kullandı.
Plaj yakınında siyah giyimli iki kişinin yaylım ateşi açtığı, çok sayıda kişinin vurulduğu öğrenildi. Avustralya polisi, Bondi Plajı'nda saldırıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
EN AZ 8 YARALI
AFP'den edinilen bilgilere göre olayda en az 8 kişi yaralandı.
Plaj saldırganı böyle görüntülendi.