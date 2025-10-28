Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!

Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Terör devleti, düzenlediği hava saldırılarıyla Gazze'de birçok binayı hedef aldı. Bölgeden gelen bilgilere göre saldırılarda ölü ve yaralılar var. Ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki

Türkiye'den ise peş peşe tepkiler gelirken, yapılan saldırının bir soykırım niteliği taşıdığı vurgulandı.

İsrail soykırıma devam ediyor. Fotoğraf (AA) "ATEŞKESE RİAYET EDİLMELİ"



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz. Ateşkese tam riayet edilmesinin, kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'e, ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Filistin halkıyla dayanışmasını sürdürecek ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.