İstanbul'da kuvvetli sağanak ve lodos! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da şiddetli yağış ve lodos etkili oldu. Arnavutköy’de kısa sürede şiddetli şekilde etkili olan yağış pazarcılara zor anlar yaşattı. Bursa da ise etkili olan şiddetli rüzgar, ağacı ve elektrik direğini devirerek araçlarda hasara neden oldu.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

AKOM, Meteoroloji ve Valilik'ten art arda yapılan uyarılarda vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Arnavutköy'de kısa sürede şiddetli şekilde etkili olan yağış pazarcılara zor anlar yaşattı.

Kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle yürümekte güçlük çeken bazı vatandaşlar, ıslanmamak için ceketlerini ve poşetleri başlarına tutarak ilerlemeye çalıştı.

Öte yandan cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, pazarcı esnafının ani bastıran yağış nedeniyle tezgâhlarını kapatmakta zorlandığı görüldü. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

BURSA
Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan lodos, adliye karşısında bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bahçesinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Devrilen ağaç, hemen yanında bulunan adliyeye ait otopark alanındaki bir aracın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Aynı bölgede bulunan bir elektrik direği de ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yıkıldı. Direğin devrilmesi sonucu kopan elektrik telleri yine otoparkta park halinde bulunan birkaç aracın üzerine düştü. Araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ağacın dalları parçalanarak araçların bulunduğu alandan kaldırıldı. Elektrik direği ve kablolarla ilgili de gerekli onarım işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

