Son dakika: Diyarbakır'da deprem: AFAD detayları duyurdu

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-10-26 14:15:52
|39.19278
|28.18833
|4.33
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-26 14:07:04
|38.00444
|37.52333
|7.01
|ML
|2.2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|2025-10-26 13:30:09
|39.20472
|28.10639
|4.78
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-26 13:18:33
|40.76167
|27.38667
|7.29
|ML
|2.3
|Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ)
|2025-10-26 13:07:29
|39.20917
|28.15389
|6.16
|ML
|2.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-26 13:00:44
|39.24972
|28.92111
|7.0
|ML
|1.6
|Simav (Kütahya)