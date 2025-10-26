PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Diyarbakır'da deprem: AFAD detayları duyurdu

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Depremin, 13,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-26 14:15:52 39.19278 28.18833 4.33 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 14:07:04 38.00444 37.52333 7.01 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-10-26 13:30:09 39.20472 28.10639 4.78 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 13:18:33 40.76167 27.38667 7.29 ML 2.3 Marmara Denizi - [04.47 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-10-26 13:07:29 39.20917 28.15389 6.16 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-26 13:00:44 39.24972 28.92111 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)

