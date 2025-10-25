Hüseyin Gün'ün telefonundan çıkanlar A Haber'de

Yazışmalarda Gün'ün (rumuzu "jupiter1881") Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

A Haber'de ekrana getirilen yazışmalarda bazı mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Lütfen İmamoğlu'na daha az agresif görünmesini tavsiye edin, İmamoğlu'nun yapması gereken tek şey ana politikası hakkında net olmak ve savunmada olmamaktır. İsrafi dile getirin ve bu boşa harcanan parayla kamu için neler yapılabileceğine örnekler gösterin.

"TAO birimiz, Dilek İmamoğlu ve Beren İmamoğlu'na yönelik yarı inandırıcı tehditleri içeren haberleşmeleri az önce ele geçirdi. Buradan bahsettiğim zaten bilinen Facebook hesabı (İsmet İnönü) değil. Bu sana bu hafta başında bahsettiğim daha geniş ağın parçası. İmamoğlu'nun çekirdek ekibine Eylül ve sonrasında gelecek olanlara karşı zaman kaybetmelerinin şiddetle tavsiye ediyoruz. Onların ana hedefi İmamoğlu'nun hem işte hem özel hayatında felç etmek. Bilgiyi silaha dönüştürmeli ve lazer güdümlü hassasiyet yaymalısınız."

Yazışmalarda "150 binden fazla dijital ordunuz var" ifadeleri yer aldı. Bu İBB'nin yönetimindeki trol ordusunun olduğu anlaşıldı.