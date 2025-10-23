Yolsuzluk itirafı: İlbaklar CHP'li İnan Güney ve Rıza Akpolat’a 30 milyon lira rüşvet verdi!

CHP'li İBB'nin reklam tekelini elinde tuttuğu iddia edilen İlbak Holding yöneticileriyle ilgili, CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın verdiği ifadede, İlbaklar'ın CHP'li ilçe belediyelerinden de nemalandığını ortaya koydu.

Murat İlbak (Sosyal medya)

İLBAKLAR GÜNEY VE AKPOLAT'A 30 MİLYON ÖDEDİ

Akçadağ'ın ifadesine göre, 2019'da Beyoğlu Belediye Başkanı olmadan önce İnan Güney, Rıza Akpolat ve Serkan Öztürk, İlbak Holding patronu Murat İlbak'la görüşüp bir reklam işi verdiler; karşılığında Güney ve Akpolat'a 30 milyon lira ödendi. Güney'in eşine lüks Volvo XC90 hediye edildi.