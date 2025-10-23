PODCAST CANLI YAYIN

Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan'dan DEM Parti kabulü öncesi Terörsüz Türkiye mesajı! Neler gündeme gelecek?

Türkiye, terörsüz bir geleceğe doğru kritik bir eşiğe adım atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti’ni 28 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek. Beştepe’de gerçekleşecek bu üçüncü buluşmada, terörle mücadelede yol haritası, Meclis’teki Milli Dayanışma Komisyonu’nun çalışmaları ve DEM Parti’nin İmralı ziyareti talebi masaya yatırılacak. Körfez dönüşü uçakta Külliye'deki kabule ilişkin konuşan Erdoğan, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." diyerek Diyarbakır'da yaşanan provokasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, terörden tamamen arındırılmış bir geleceğe adım adım ilerliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken önemli bir temas daha gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan 28 Ekim'de DEM Parti heyetini kabul edecek

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklamasına göre, İmralı Heyeti Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılacak.

Körfez dönüşü uçakta Külliye'deki kabule ilişkin konuşan Erdoğan, "İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak." diyerek Diyarbakır'da yaşanan provokasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Takvim.com.tr)

SORU - Sayın Cumhurbaşkanım, Terörsüz Türkiye meselesiyle ilgili bir soru soracağım. DEM Parti, son dönemlerde biraz bu süreçte olumsuz bir tutum takınıyor mu, böyle bir gözleminiz var mı? Diyarbakır'da bir gösteri yaptılar, orada bir takım nahoş sözler söylendi. Nedir düşünceniz? Yani DEM Parti, başlangıçtaki tavrını hala sürdürüyor mu, yoksa biraz bir gevşeme mi var?

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM Heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendisiyle masaya yatıracağız. DEM Heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Daha çok Pervin Hanım'la bu konularda görüşmelerimiz oldu. İnşallah bu hafta sonu yapacağımız görüşmede bu konuları da tekrar değerlendirme fırsatımız olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Biz ülke "Terörsüz Türkiye havasına artık büründü" diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır'dan duyunca doğrusu üzüldüm. Bir an önce inşallah bundan tekrar sıyrılarak barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım.

SORU - Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te oylanırken CHP ret oyu verdi. Suriye'de en olmamız gereken dönemde ret oyu vermesi ne anlam taşıyor? Bir anlamda sanki hani 'askerlerimiz orada olmasın' gibi bir yorum da çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer sorum da; şimdi girişte söylediniz, Eurofighter alımıyla ilgili Umman ve Katar'la görüştüğünüzü. Sayı belli mi? Üretici firmalar ikinci bir ülkeye satılmasına onay veriyor mu? Hukuki çerçevesi konuşuldu mu?

Başkan Erdoğan ve DEM heyeti Meclis'te 28. Dönem 4. Yasama Yılı resepsiyonunda selamlaştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve DEM heyeti Meclis'te 28. Dönem 4. Yasama Yılı resepsiyonunda selamlaştı (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Başkan Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetini 28 Ekim'de kabul edeceği öğrenildi. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

3. KABUL OLACAK
DEM Parti heyeti ilk kez 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

O görüşmede, Pervin Buldan'a dönemin TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci buluşma ise 7 Temmuz'da gerçekleşmiş, görüşmede Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden yer almıştı. Görüşmelere AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

TEMASIN ARKA PLANI
Kabulün perde arkasına ilişkin önemli ayrıntıları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Yeşiltaş, "Görüşme 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Bu buluşmanın, terörsüz Türkiye sürecine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. DEM Parti kaynakları, süreçte herhangi bir aksama olmadığını, aksine kararlılıkla devam ettiğini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş ayrıca, Meclis'teki "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini, önümüzdeki haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı ve ilgili diğer bakanların da komisyon toplantılarına katılarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağını belirtti.

İMRALI'YA ZİYARET MESELESİ
Komisyonun gündeminde dikkat çeken bir konu da İmralı ziyareti... DEM Parti'nin, komisyon bünyesinde oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya giderek süreci yerinde değerlendirmesi yönünde bir talepte bulunduğu öğrenildi. Bu öneriye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "sakınca yok" diyerek kapı araladığı ifade ediliyor.

Henüz somut bir adım atılmasa da, bu konunun önümüzdeki günlerde yeniden komisyon gündemine gelmesi ve Beştepe'deki görüşmede de ele alınması bekleniyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazımPKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

