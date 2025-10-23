PODCAST CANLI YAYIN

CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası sürüyor... Saatler sonra görülecek duruşma öncesi Lütfü Savaş ve Özgür Özel cephesi bir kez daha karşı karşıya geldi. Savaş, kurultay delegeleri ile beraber 39. Olağan Kurultayın iptali için dilekçe verdi. Bunun üzerine Özgür Özel alenen tehditler savurdu. Savaş, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Özel hakkında “tehdit”, “hakaret”, “yargı görevini etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

Giriş Tarihi:
CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası boyut kazanarak büyüyor.

24 Ekim'deki duruşma öncesi Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 38. Olağan Kurultayın delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı süreci için yapılan İl Kongresi seçimlerinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Lütfü Savaştan CHPnin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakatLütfü Savaştan CHPnin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat


"ZEHİRLİ AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ MİSALİ SAKAT"

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Bahse konu dilekçede mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı belirtildi.

Özgür Özel, kurultayın iptali için mahkemeye başvuran Lütfü Savaş'ı açık açık tehdit etti (Takvim.com.tr)Özgür Özel, kurultayın iptali için mahkemeye başvuran Lütfü Savaş'ı açık açık tehdit etti (Takvim.com.tr)


ÖZGÜR ÖZEL LÜTFÜ SAVAŞ'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Bu durum üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ı açık açık tehdit etti.

"Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur" diyen Özel, "Beni çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..." dedi.

Lütfü Savaş, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr)Lütfü Savaş, Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu (Takvim.com.tr)


SAVAŞ'TAN ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Tehditvari bu sözlere müteakip Lütfü Savaş cephesi harekete geçti.

Savaş, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "tehdit", "hakaret", "yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Kasada ne kadar var?
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
İdefix
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalarda son durum
D&R
Başkan Erdoğan'ın Körfez turu: Kuveyt Katar ve Umman ile 24 anlaşma imzalandı | Ana gündem Gazze
Türk Telekom
Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin
Tel Aviv’in felaketi: İsrail bir haftadır Gazze’deki Türk bayraklarını konuşuyor
MSB'den "Gazze Görev Gücü" açıklaması: "TSK, her türlü görevi üstlenmeye hazırdır" | Suriye'de SDG'ye "entegrasyon" uyarısı
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?
Emekliye refah payı: SSK, BAĞ-KUR'lu için 2 formül masada! Ocakta zam oranı ne kadar olacak?
MADDE MADDE YENİ VERGİ KANUNLARI: Emeklilikten SGK primlerine, MTV'den harçlara, kiradan tapuya kalem kalem değişiklikler
Gazze Mahkemesi İstanbul'da! Gündem İsrail'in savaş suçları: Nihai karar Türkiye'ye alınacak
88 milyonluk vurgunun görüntüleri ortaya çıktı! Louvre Müzesi hırsızları işte böyle kaçtı
TAKVİM yazdı Laleli'deki kara para soruşturması CHP'li İBB'deki rüşvet çarkına uzandı: Emanetçi kasadan İmamoğlu çetesi çıktı!
İstanbul'da "hanutçuluk" genelgesi! O esnafa ceza kesilecek
Spor yazarları Galatasaray-Bodo/Glimt maçını değerlendirdi
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Herkes yaşlanırken yıllar onu daha da gençleştirdi... Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı son haliyle şoke etti