CHP'deki "şaibeli kurultay" kavgası büyüyor! Lütfü Savaş’tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP 'deki "şaibeli kurultay " kavgası boyut kazanarak büyüyor. 24 Ekim'deki duruşma öncesi Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 38. Olağan Kurultayın delegeleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı süreci için yapılan İl Kongresi seçimlerinin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

"ZEHİRLİ AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ MİSALİ SAKAT" Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen , Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Bahse konu dilekçede mevcut parti yönetiminin hukuka aykırı yollarla yönetimi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın "zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat" olmaktan kurtulamayacağı belirtildi.

Özgür Özel, kurultayın iptali için mahkemeye başvuran Lütfü Savaş'ı açık açık tehdit etti (Takvim.com.tr)





ÖZGÜR ÖZEL LÜTFÜ SAVAŞ'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ



Bu durum üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ı açık açık tehdit etti.

"Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Gün gelir bizim de dava açacağımız günler olur" diyen Özel, "Beni çok az tanımış. Yakından tanıtacağım kendisine. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz..." dedi.