CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

CHP 38. Olağan Kurultayına ilişkin yargı süreci tamamlanmadan yargıyla köşe kapmaca oynamaya çalışıyor. Şaibeli kurultayla ilgili olası mutlak butlan ve tedbir kararında Özgür Özel'in hiçbir hükmü kalmayacakken; parti yönetimi 39. Olağan Kurultayı için tarih duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultayına ilişkin yargı süreci tamamlanmadan 21 ve 22. olağanüstü kurultaylar düzenleyip şaibeye karşı ön almaya kalktı.

Özgür Özel ve Genel Merkez, deyim yerindeyse yargıyla köşe kapmaca oynamaya kalkıp şaibeli ve hileli bir şekilde elde ettiği CHP Genel Başkanlık koltuğunu koruma derdine düştü.

Parti yönetimi, 38. Kurultaydaki şaibelerden aklanmadan 39. Kurultaya gitme kararı aldı. Buna göre; 28-30 Kasım tarihleri arasında kurultay yapılacak.




