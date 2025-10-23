CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultaya gidiyor! Tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultayına ilişkin yargı süreci tamamlanmadan 21 ve 22. olağanüstü kurultaylar düzenleyip şaibeye karşı ön almaya kalktı.
Özgür Özel ve Genel Merkez, deyim yerindeyse yargıyla köşe kapmaca oynamaya kalkıp şaibeli ve hileli bir şekilde elde ettiği CHP Genel Başkanlık koltuğunu koruma derdine düştü.
Parti yönetimi, 38. Kurultaydaki şaibelerden aklanmadan 39. Kurultaya gitme kararı aldı. Buna göre; 28-30 Kasım tarihleri arasında kurultay yapılacak.
