CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı

Rüşvet ve yolsuzluğun delilleriyle anlatıldığı 578 sayfalık Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde şaibeli CHP kurultayının finans ayağının izleri saptandı. Beşiktaş Belediyesi'nin rüşvet havuzundaki paraların bir kısmıyla CHP'nin yönetim kadrosunun dizayn edildiği belirtildi. Rıza Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya'nın banka hesapları incelendiğinde ise Kasım 2023'teki yüksek meblağlı EFT ve havaleler dikkat çekti. İşlemlerin Papara üzerinden yapıldığı belirlendi. Mezkur para trafiğinin 38. Olağan Kurultayı ile aynı tarihlerde olması "Rüşvet parasıyla rüşvet dağıttılar. Delege iradesini sakatladılar" yorumlarına yol açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.

Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak kayıtlara geçti.

Aziz İhsan Aktaş'ın en çok Beşiktaş Belediyesi'nden ihale aldığı tespit edilirken; Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş başkan yardımcıları, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB iştirakleriyle rüşvet ilişkisi içine girdiği belirlendi.

İMAMOĞLU'NA 5 MİLYON LİRA, BULUT'A 1 MİLYON DOLAR

Aktaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat araclığıyla Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon lira rüşvet verdiği iddianameye yansıdı. CHP'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Adana Seyhan'daki ihaleler üzerinden 1 milyon dolar rüşvet aldığı belirtildi. CHP'nin iki Genel Başkan Yardımcısı hakkında fezleke düzenlendi.

RÜŞVET PARALARINI AŞEVİ ÜZERİNDEN AKLADILAR

Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın rüşvet paralarını aşevi üzerinden aklayıp; Yılmaz'ın sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden sisteme soktuğu bizzat Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ tarafından itiraf edildi.

İDDİANAMEDEN ŞAİBELİ KURULTAY ÇIKTI: "CHP YÖNETİMİNİ RÜŞVETLE DİZAYN ETTİLER"

Rüşvet ve yolsuzluğun delilleriyle anlatıldığı 578 sayfalık iddianamede CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin çok çarpıcı detaylar yer aldı.

Şüpheli Rıza Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği gelirle hem kendisini hem de akrabalarını zengin ettiği, bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı vurgulandı.

Şaibeli İstanbul Kongresi ve Olağan Kurultay davasında da "şüpheli" sıfatıyla yer alan Akpolat için "Şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir" denildi.



KURULTAY ZAMANI OLAĞAN DIŞI PARA TRAFİĞİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayının yapıldığı tarihlerdeki olağan dışı para trafiği de savcılığın radarından kaçmadı.

Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle aile üyelerinin alışveriş ve tatil harcamalarının yanı sıra; CHP'li bazı siyasilere düzenli ödemeler yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'taki mütaahhit, esnaf ve iş insanlarından rızaen ya da icbar yoluyla toplanan paralarla oluşturulan havuzdan Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar gibi isimlere ödemeler yapıldığı, Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyonlara fon sağlandığı ifade edildi.

Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ve Taner Çukadar'ın "havuz" adlı sistemin başında olduğu, bu iki şüpheli tutuklandıktan sonra rüşvet ağının başına kamoyunda Mehmet Ataş'ın geçirildiği vurgulandı.

ŞOFÖRÜN HESABINDAN "ŞAİBE" ÇIKTI: 2023 KASIM'DA YÜKSEK MEBLAĞLI EFT VE HAVALE TRANSFERLERİ

Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya'nın banka hesapları incelendiğinde ise çok çarpıcı veriler gün yüzüne çıktı.

35-40 bin lira maaş alan Kaya'nın 2023 yılı Kasım ayına kadar hesabına nakit girişi olmazken; 2023 Kasım'dan sonra anormal girişler yapılmaya başlandığı; nakit girdiler ile nakit çıktılar arasında anormal farklılıklar olduğu saptandı.

"EFT ve havale ile hesaptan çıkan tutarlar incelendiğinde ise 2023 yılı Kasım ayından itibaren yüksek montanlı şekilde hesaba yatan paraların üçüncü kişilere transfer edildiği sonucuna ulaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.




Bilindiği üzere 4-5 Kasım tarihlerinde CHP'nin şaibeli 38. Kurultayı yapılmış, devam eden süreçte delege iradelerinin rüşvetle sakatlandığı bizzat CHP'liler tarafından dile getirilmişti.

Oy karşılığı verilen rüşvetler, pavyon masalarında dağıtılan dolarlar, "Özgür Özel'i destekleyin yakınlarınızı belediye işe alalım" şeklinde beyanlar mahkeme tutanaklarına geçmişti.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesindeki "CHP yönetimi rüşvetle dizayn edildi" ifadesi ve Rıza Akpolat'ın şoförü Ekin Kaya'nın 2023 Kasım'daki yüksek meblağlı EFT- Havale transferi, şaibeli kurultayın finans ayağını işaret etti.

Üstelik para trafiğinin geçtiğimiz aylarda kara para operasyonu yapılan Papara üzerinden yapıldığı görüldü.

