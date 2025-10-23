CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı.
Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak kayıtlara geçti.
Aziz İhsan Aktaş'ın en çok Beşiktaş Belediyesi'nden ihale aldığı tespit edilirken; Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş başkan yardımcıları, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB iştirakleriyle rüşvet ilişkisi içine girdiği belirlendi.
İMAMOĞLU'NA 5 MİLYON LİRA, BULUT'A 1 MİLYON DOLAR
Aktaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat araclığıyla Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon lira rüşvet verdiği iddianameye yansıdı. CHP'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un Adana Seyhan'daki ihaleler üzerinden 1 milyon dolar rüşvet aldığı belirtildi. CHP'nin iki Genel Başkan Yardımcısı hakkında fezleke düzenlendi.
RÜŞVET PARALARINI AŞEVİ ÜZERİNDEN AKLADILAR
Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın rüşvet paralarını aşevi üzerinden aklayıp; Yılmaz'ın sahibi olduğu Park Fora Restoran üzerinden sisteme soktuğu bizzat Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ tarafından itiraf edildi.
İDDİANAMEDEN ŞAİBELİ KURULTAY ÇIKTI: "CHP YÖNETİMİNİ RÜŞVETLE DİZAYN ETTİLER"
Rüşvet ve yolsuzluğun delilleriyle anlatıldığı 578 sayfalık iddianamede CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin çok çarpıcı detaylar yer aldı.
Şüpheli Rıza Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği gelirle hem kendisini hem de akrabalarını zengin ettiği, bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı vurgulandı.
Şaibeli İstanbul Kongresi ve Olağan Kurultay davasında da "şüpheli" sıfatıyla yer alan Akpolat için "Şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir" denildi.