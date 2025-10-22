PODCAST CANLI YAYIN

81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi: 169 organizatör yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ildeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı organizatörü ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi

430 BİN 454 KİŞİYE KİMLİK KONTROLÜ

Denetimlerde 132'si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda da 783 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL

Yerlikaya, uygulamalarda 27 bin 347 personel ve 8 bin 690 ekibin, 5 bin 761 noktada görev aldığını, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina ve 457 terminalin kontrol edildiğini aktardı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyuran Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

