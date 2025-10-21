PODCAST CANLI YAYIN

Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı skandal sözler nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahir hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan CHP'li Ali Mahir Başararır hakkında tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN SKANDALI
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Başarır, "Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." diyerek hem tehdit hem hakaret savurdu.

Başarır'ın bu sözleri büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (20 Ekim) CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

