Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, haddini aşan CHP'li Ali Mahir Başararır hakkında tazminat davası açtı.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.
Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.
ALİ MAHİR BAŞARIR'IN SKANDALI
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada skandal ifadelerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.
Başarır, "Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri'de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi." diyerek hem tehdit hem hakaret savurdu.
Başarır'ın bu sözleri büyük tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (20 Ekim) CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.