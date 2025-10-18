PODCAST CANLI YAYIN

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “sokak röportajları” adı altında yapılan ve toplumda karamsarlık oluşturan yayınlara ilişkin uyarıda bulundu. Bu tür içeriklerin medya etiğine ve kamu yararına aykırı olduğunu belirten Şahin, RTÜK olarak yasal yetkilerle müsamaha göstermeyeceklerini vurgulad

RTÜK'ten "sokak röportajları" uyarısı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajı yayınlarına ilişkin, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üst Kurulumuzun izleme ve değerlendirme uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; 'sokak röportajları' adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır. Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir. RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz"

