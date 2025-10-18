Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor

Gazze Şeridi'nin katil İsrail dışındaki dünyaya açılan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'yla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Ateşkes anlaşmasına rağmen kapının ne zaman açılacağına dair süren belirsizlik, Filistin'in Mısır Büyükelçisi'nin duyurusuyla sona erdi.

Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor (AA)

GAZZE'DE BARIŞ İKLİMİ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili süreç Mısır'da tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır'da süren müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Mısır'da imzalanan anlaşma, 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İsrail'in iki yıl boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 bin 967 Filistinli katledildi, 170 bin 179 kişi ise yaralandı.