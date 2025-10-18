PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor

Ateşkesin ardından gözlerin çevrildiği Refah Sınır Kapısı’yla ilgili beklenen açıklama geldi. Filistin’in Mısır Büyükelçisi, geçişlerin 20 Ekim Pazartesi günü başlayacağını ve Mısır’da bulunan Filistinlilerin Gazze’ye girişine izin verileceğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nin katil İsrail dışındaki dünyaya açılan tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'yla ilgili beklenen açıklama yapıldı. Ateşkes anlaşmasına rağmen kapının ne zaman açılacağına dair süren belirsizlik, Filistin'in Mısır Büyükelçisi'nin duyurusuyla sona erdi.

Büyükelçi, Refah Sınır Kapısı'nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağını belirterek, Mısır'da bulunan Filistinlilerin Gazze'ye girişine izin verileceğini açıkladı.

GAZZE'DE BARIŞ İKLİMİ

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ilgili süreç Mısır'da tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Mısır'da süren müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Mısır'da imzalanan anlaşma, 10 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. İsrail'in iki yıl boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 bin 967 Filistinli katledildi, 170 bin 179 kişi ise yaralandı.

