CHP'li Bursa’da su krizi: Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu! Milyonlarca kişi susuz kaldı

CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yönettiği Bursa’da da, içme suyu tükendi. Yatırım yapmayan yöneticiler, vatandaşı bir damla suya hasret bıraktı.

CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yönettiği Bursa'da da, içme suyu tükendi. Yatırım yapmayan yöneticiler, vatandaşı bir damla suya hasret bıraktı. Kentin içme suyunun büyük bölümünü sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi sıfıra düştü. Kentin ana su kaynaklarının kuruması, yaklaşık iki milyon kişiyi doğrudan etkileyen ciddi bir su krizine dönüştü.

Kentin günlük 400-500 bin metreküplük su ihtiyacı, artık Çınarcık Barajı'ndan alınan 100 bin metreküp suyla, yer altı kuyuları ve pınarlardan karşılanmaya çalışılıyor. Bir çok ilçede 12 saatlik planlı su kesintisine geçildi.

