CHP'liler yine birbirlerine düştü! Tunceli'de isyan bayrağı: İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan ve yönetim, eski milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içinde huzursuzluk ve kutuplaşma oluşturduğunu belirterek, genel merkezin duyarsızlığına tepki amacıyla kendilerini parti binasına kapatarak eylem başlattı. Geceyi binada geçiren İl Başkanı Özcan ve yönetimi, çözüm bulunmadığı sürece eyleme devam edeceklerini açıkladı.

CHP Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içerisinde huzursuzluk, sorun ve kutuplaşma çıkardığını, genel merkezin ise buna duyarsız kaldığını iddia eden CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, yönetimle birlikte eylem başlattı. Dün kendilerini parti binasına kilitleyen ve geçeyi binada geçiren yönetim, eyleme devam ediyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini ve örgütlere danışılarak karar alınacağını söylemesi üzerine çok sevindiklerini söyleyen CHP İl Başkanı Kemal Özcan, "Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz" dedi. Demokrasiden yana olduklarını aktaran CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise, "Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÖYLENENLERİN YALNIZCA SÖYLEMDE KALDIĞINI GÖRMEKTEYİZ"
CHP İl Başkanı Özcan, "3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şu anda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp, Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir. Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür.

Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk oluşturan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik, partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Biz de buna müsaade etmiyoruz. Genel merkez ile konuştuk. Parti içerisindeki bu sorunları konuşmak üzere örgütlerden sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz.

Geldiği zaman ilk önce beraber konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bir çözüm bulamadığımız zaman da bunları kamuoyuna açıklayacağız. Genel Başkan Özgür Özel, ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, örgütlerin kendi için değerli olacağını, örgütlere danışılarak kararlar alınacağını söylemesi üzerine çok sevinmiştik. Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi, bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Ne yazık ki genel merkezimiz il yönetimini bir kenara bırakarak tüm kulvarda yapılması gerekenleri ilimizde Polat Şaroğlu'na yaptırmaktadır" şeklinde konuştu.

"BİZ SOSYAL DEMOKRAT BİR PARTİYİZ DEMEMİZE RAĞMEN PARTİ İÇİNDEKİ KİŞİSEL HIRSLARIMIZI YENEMİYORUZ"
CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise, "10 yıla yakın CHP'de merkez ilçe başkanlık görevini yürüttüm. Bireysel çıkarlar için eski milletvekili Polat Şaroğlu, bu insanları burada bölüp parçalayıp birbirine düşürdü. Bu beni derinden üzüyor. Biz her türlü demokrasiden yanayız. Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz.

Tunceli politik bir yerdir. Toplumu aydın ve demokrasiye inanan bir toplumdur. Bu süreçte böyle bir duruma düşmesini biz de arzu etmezdik. Partiyi çok büyük bir yara ile başa baş bıraktı. İnsanları çağırıp biat edin, bana biat etmezseniz ben böyle yaparım demeyi doğru bulmuyorum. Partimizin bu hale düşmesini reddediyorum ve kınıyorum" diye konuştu.

