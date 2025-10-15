CHP'liler yine birbirlerine düştü! Tunceli'de isyan bayrağı: İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı

CHP Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içerisinde huzursuzluk, sorun ve kutuplaşma çıkardığını, genel merkezin ise buna duyarsız kaldığını iddia eden CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, yönetimle birlikte eylem başlattı. Dün kendilerini parti binasına kilitleyen ve geçeyi binada geçiren yönetim, eyleme devam ediyor.

Genel Başkan Özgür Özel'in ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini ve örgütlere danışılarak karar alınacağını söylemesi üzerine çok sevindiklerini söyleyen CHP İl Başkanı Kemal Özcan, "Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz" dedi. Demokrasiden yana olduklarını aktaran CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise, "Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de İl başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitleyip eylem başlattı. (İHA)

"SÖYLENENLERİN YALNIZCA SÖYLEMDE KALDIĞINI GÖRMEKTEYİZ"

CHP İl Başkanı Özcan, "3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şu anda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp, Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir. Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür.

Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk oluşturan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik, partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Biz de buna müsaade etmiyoruz. Genel merkez ile konuştuk. Parti içerisindeki bu sorunları konuşmak üzere örgütlerden sorumlu Ensar Aytekin gelmediği sürece bu eylemlerimize devam edeceğiz.

Geldiği zaman ilk önce beraber konuşacağız ve değerlendireceğiz. Bir çözüm bulamadığımız zaman da bunları kamuoyuna açıklayacağız. Genel Başkan Özgür Özel, ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini, örgütlerin kendi için değerli olacağını, örgütlere danışılarak kararlar alınacağını söylemesi üzerine çok sevinmiştik. Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi, bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz. Ne yazık ki genel merkezimiz il yönetimini bir kenara bırakarak tüm kulvarda yapılması gerekenleri ilimizde Polat Şaroğlu'na yaptırmaktadır" şeklinde konuştu.