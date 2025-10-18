Can Holding’e ikinci dalga operasyon: 26 kişi gözaltında

PODCAST CANLI YAYIN

Habertürk ve Show TV’yi de bünyesinde bulunduran Can Holding’e 2. dalga operasyonu yapıldı. Kenan Tekdağ ve Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver’in de aralarında olduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi:
Küçükcekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonu yapıldı.
İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, " Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. 121 şirkete ait malvarlıklarına, 10.09.2025'te el konulmuştur" denildi.

ESKİ REKTÖR DE VAR


Savcılık açıklamasına göre, ikinci operasyon soruşturma kapsamında yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik yapıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

İstanbul'da yürütülen "Kara para aklama" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik krizin ve pandemi sürecinin etkisiyle 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Sezgin Baran Korkmaz'ın ağına düştü. Korkmaz ve ilişkili şirketler, 25 milyon Euro'luk yüksek faizli borç karşılığında Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisini teminat olarak aldı.

25 MILYON EURO VERIP 60 MILYON EURO ISTEDIKLERI ANLAŞILDI

UNICO Sigorta tarafından verilen 25 milyon Euro'luk borç, kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde yer alan iddialara göre, bu borç karşılığında hem 35 milyon Euro nakit ödeme talep edildi. Böylece, toplamda 60 milyon Euro'luk bir geri dönüş planlandı. Paramount Hotel, bu alacak nedeniyle SBK'ya geçti.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

İlk operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can hakkında tutuklanmış, Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

DÖVİZ KULELERİNE EL KONULDU

İstanbul'da "Kara Para Aklama" operasyonu kapsamında Laleli'de bulunan bazı şirket, döviz büroları ve kişilere yönelik 2. dalga operasyonu yapıldı. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konuldu. Gizli kasalarda toplam değeri 1.3 milyar TL olan 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. Yakalanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.

