Can Holding’e ikinci dalga operasyon: 26 kişi gözaltında

Küçükcekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonu yapıldı.

İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, " Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. 121 şirkete ait malvarlıklarına, 10.09.2025'te el konulmuştur" denildi.

ESKİ REKTÖR DE VAR



Savcılık açıklamasına göre, ikinci operasyon soruşturma kapsamında yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik yapıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde bulunduran Can Holding'e 2. dalga operasyonu yapıldı. Kenan Tekdağ ve Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver'in de aralarında olduğu 26 kişi gözaltına alındı.