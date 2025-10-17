PODCAST CANLI YAYIN

Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Kamu yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve belgeler düzenleyen çetenin lideri Ziya Kadiroğlu, adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından hakkında yeniden çıkarılan tutuklama kararı kapsamında İstanbul’da yakalandı.

Kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma ve belgeler düzenleyen, kamu yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayan çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 10 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çete lideri Ziya Kadiroğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Kadiroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda sanık Kadiroğlu, İstanbul'da gözaltına alındı.

5 SANIK HAKKINDA TEKRAR TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı davada adli kontrolle serbest bırakılan Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan hakkında verilen tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıkların yeniden tutuklanmasına hükmetmişti.

"ELEBAŞI KADİROĞLU'YDU"

İddianamede yer alan ifadelere göre, sanıklardan Ayhan Ateş, sahte e-imza üretiminin başındaki ismin Ziya Kadiroğlu olduğunu belirtti. Ateş ifadesinde, "Bu kişi çevresindekilere talimat veriyor ve birlikte hareket ediyordu." dedi.

Ateş, Kadiroğlu'nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını ve bu yolla 270 e-imza üretildiğini aktardı. Ayrıca, Ziya'nın öğrencisi Kadriye Kurtoğlu'nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır'ın ise Kadiroğlu'nun talimatlarıyla ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, örgüt üyeleri kamu kurumlarının sistemlerine sızarak üst düzey yöneticilerin elektronik imzalarını kopyaladı ve bu sahte imzalarla çok sayıda resmi belge üretti.

İddianamede, sanıkların "devlet kurumlarının saygınlığını zedeleyen ve kamu güvenini sarsan organize bir yapılanma oluşturdukları" belirtilirken, sahte belgelerin sürücü belgesi, lise ve üniversite diplomaları ile kamu atama evraklarını da kapsadığı ifade edildi.

JOKER ELEMAN 400 KİŞİYİ AKADEMİSYEN YAPTI

Ayrıca, "joker eleman" olarak tanımlanan ve ileri düzey yabancı dil bilgisine sahip Yakup isimli şahsın, 2006–2010 yılları arasında yapılan yabancı dil sınavlarına girerek Türkiye genelinde 400'den fazla kişinin akademisyen veya öğretim görevlisi olarak yerleşmesini sağladığı öne sürüldü. Bu kişiler arasında çok sayıda doçent ve profesörün de bulunduğu iddia edildi.

Savcılık, çetenin kamu kurumlarına sahte belgelerle sızarak usulsüz atamalar ve diplomalar yoluyla milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığını belirtti.

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu ve beraberindeki isimlerin, sahte e-imza üretimi, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve kamu kurumlarının bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarından yargılanmaları sürüyor.

134 SANIK HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan kapsamlı iddianamede, aralarında kamu görevlileri, akademisyen adayları ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 134 sanık hakkında ağır suçlamalar yöneltildi.

Sanıklar hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME İKİ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan savcılık, aynı suçlar kapsamında 65 kişi hakkında ek bir iddianame daha hazırlayarak dosyayı Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme, yapılan incelemenin ardından iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Birleştirilen dava dosyasında, kamu kurumlarının dijital sistemlerine yasa dışı erişim sağlanarak sahte belgelerin üretildiği, usulsüz atama, diploma ve sınav işlemlerinin organize şekilde yürütüldüğü ileri sürülüyor. Dava, son yılların en kapsamlı dijital sahtecilik operasyonu olarak nitelendiriliyor.

