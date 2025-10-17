Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, 10 Ekim'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan çete lideri Ziya Kadiroğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Kadiroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucunda sanık Kadiroğlu, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte diploma ve belgeler düzenleyen, kamu yöneticilerinin elektronik imzalarını kopyalayan çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Çete lideri Ziya Kadiroğlu (DHA)

"ELEBAŞI KADİROĞLU'YDU"

İddianamede yer alan ifadelere göre, sanıklardan Ayhan Ateş, sahte e-imza üretiminin başındaki ismin Ziya Kadiroğlu olduğunu belirtti. Ateş ifadesinde, "Bu kişi çevresindekilere talimat veriyor ve birlikte hareket ediyordu." dedi.

Ateş, Kadiroğlu'nun kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı süreçte teknik destek aldığını ve bu yolla 270 e-imza üretildiğini aktardı. Ayrıca, Ziya'nın öğrencisi Kadriye Kurtoğlu'nun Türkiye genelindeki BESYO sınavlarına başkalarının yerine girdiğini, Mıhyedin Yakışır'ın ise Kadiroğlu'nun talimatlarıyla ayak işlerini yaparak e-imza çıkarttığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, örgüt üyeleri kamu kurumlarının sistemlerine sızarak üst düzey yöneticilerin elektronik imzalarını kopyaladı ve bu sahte imzalarla çok sayıda resmi belge üretti.

İddianamede, sanıkların "devlet kurumlarının saygınlığını zedeleyen ve kamu güvenini sarsan organize bir yapılanma oluşturdukları" belirtilirken, sahte belgelerin sürücü belgesi, lise ve üniversite diplomaları ile kamu atama evraklarını da kapsadığı ifade edildi.