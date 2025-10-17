TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı.

İDDİANAME TAKVİM'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021'de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, Yurtçak'ların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. adlı kişi arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildirildi.