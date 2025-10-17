TAKVİM'in ulaştığı iddianame kabul edildi! Rezan Epözdemir o tarihte hakim karşısına çıkacak

PODCAST CANLI YAYIN

Takvim.com.tr’nin ulaştığı iddianameye göre, avukat Rezan Epözdemir’in “Makaron Kaçakçılığı” davasında meslekten ihraç edilen Cengiz Çallı ile iş birliği yaptığı belirlendi. Toplamı 2 milyon 490 bin TL eden bonolar, lüks tatil faturaları ve UYAP sorguları dönen kirli çarkı ortaya koydu. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle avukat Rezan Epözdemir 19 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etme' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Epözdemir, 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım', 'siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Rezan Epözdemir'in ofisi.Rezan Epözdemir'in ofisi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

14 Ağustos'ta tutuklanan Epözdemir hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı.Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı.

İDDİANAME TAKVİM'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021'de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat temin ettiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, Yurtçak'ların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. adlı kişi arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildirildi.

Rezan Epözdemir. (Takvim.com.tr arşiv)Rezan Epözdemir. (Takvim.com.tr arşiv)

O TARİHTE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Mahkeme, sanık Rezan Epözdemir'in tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 19 Aralık'ta görülmesine karar verdi.

İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallının 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemirin savunmaları tek tek çöktü

İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallının 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemirin savunmaları tek tek çöktüİddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallının 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemirin savunmaları tek tek çöktü

