İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Takvim.com.tr'nin ulaştığı, Avukat Rezan Epözdemir iddianamesi, rüşvet suçlamasına karşı sunulan savunmaları tek tek çürüttü. Karanlık işlerde adı geçen avukat Rezan Epözdemir’in “Makaron Kaçakçılığı” davasında meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile iş birliği içinde olduğu, derin bağlantılarını kullanarak mafya için para karşılığı tahliye kararı aldırmaya çalıştığı tespit edildi. Epözdemir'in ofisinden çıkan 2 milyon 490 bin TL bedelli senetler , Çallı ile ortak kullandığı tespit edilen lüks tatillerin faturaları ve UYAP sistemi üzerinden kişisel veri sorgulamaları yapma iddiaları delil olarak sunuldu. Ayrıca Epözdemir’in, “rüşvete aracılık etmek” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı.
HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA
Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" suçundan tutuklandı. Başsavcılıkça, Epözdemir hakkında "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma sürüyor.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Avukat Rezan Epözdemir hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi talep edildi.
HAZIRLANAN İDDİANAME TAKVİM.COM.TR'DE: MAFYA İLE 150 BİN DOLARA "TAHLİYE" PAZARLIĞI
İddianameye göre, Rezan Epözdemir'in "Makaron Kaçakçılığı" dosyasında rüşvet aldığı için meslekten ihraç edilen eski savcı Cengiz Çallı ile iş birliği içinde olduğu saptandı. Epözdemir'in, tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi ve sonrasında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması hususunda rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.
Dosyaya giren deliller arasında, karanlık para trafiğine aracılık eden Atalay Demirbaş isimli bir şahısla eski savcı Cengiz Çallı arasındaki WhatsApp konuşmaları yer aldı. İtirafçı sıfatıyla ifade veren Demirbaş, "Savcı Çallı ve Rezan bana 150 bin dolara tahliye yapacağını söyledi" dedi.
Demirbaş'ın beyanına göre, 150 bin dolarlık rüşvetin 75 bin dolarlık kısmı, WhatsApp kayıtlarının olduğu gün (07/07/2021) veya bir gün sonrasında Cengiz Çallı tarafından ikametinden alındı. Çallı'nın bu parayı "Rezan" isimli bir şahsa götüreceğini söylediği de iddianamede yer aldı.
OFİSİNDEN YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR VE SENETLER ÇIKTI
150 bin dolar karşılığı tahliye kararı almakla suçlanan Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda dikkat çeken deliller ele geçirildi. Ofiste, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan toplam 2.490.000 TL (930.000 TL ve 1.560.000 TL) bedelli iki adet bono bulundu.
"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"
İddianamede bonoların düzenlendiği tarihte bir hâkim-savcının ortalama maaşının 11-12 bin TL olduğu belirtilerek, bu tutarın Çallı'nın maaşının yaklaşık 18 yıllık karşılığına tekabül ettiği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu şu sözlerle değerlendirildi:
"Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2.490.000 TL olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte Hakim-Savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir."
DEVLETİN SİSTEMİNİ KİŞİSEL VERİ İÇİN KULLANMIŞ
İddianame, Epözdemir ile eski savcı Çallı arasındaki ilişkinin derinliğini gözler önüne seren çarpıcı detaylar içeriyor:
Çallı'nın eski katibi Kürşat Yılmaz'ın beyanına göre, Epözdemir, Çallı'nın odasına geldiğinde, vekaletle takip ettiği ya da takip etmeyi düşündüğü dosyalarda tarafların adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi kişisel veri niteliğindeki bilgilerini Çallı'nın UYAP üzerindeki savcılık rolü ekranından sorguladı.
KENDİSİ HATIRLAMADI İNCELEMELER ORTAYA KOYDU
Yılmaz, Epözdemir'in neredeyse haftada bir Çallı'nın odasına ziyarete geldiğini, ailecek tatile götürdüğünü ve ücretin tamamını karşıladığını duyduğunu söyledi. Epözdemir'in sık sık Çallı'yı İstanbul'daki en pahalı restoranlara götürdüğü ve yemek ücretlerini ödediği de kaydedilirken iddianamede şu ifadeler kullanıldı: "Şüpheli savunmasında Cengiz ÇALLI isimli şahıs ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını beyan etmiş ise de şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan EPÖZDEMİR'e fatura edildiğine dair belgelere ulaşılmıştır. Tatil ve yemek ücretlerinin Rezan EPÖZDEMİR tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunmaktadır."
"ARALARINDAKİ İLİŞKİ NORMAL TANIŞIKLIKTAN ÖTE"
Son olarak Cengiz Çallı adına verilen koruma kararı kapsamındaki bir araç şerh hakkının, Epözdemir adına kayıtlı 34 EP 1313 plakalı araç için kullanıldığı tespit edildi. Epözdemir, aracı "ivazlı tahsis" şeklinde verdiğini savunsa da, bu yönde belge sunamadı.