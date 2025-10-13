İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü

Demirbaş'ın beyanına göre, 150 bin dolarlık rüşvetin 75 bin dolarlık kısmı, WhatsApp kayıtlarının olduğu gün (07/07/2021) veya bir gün sonrasında Cengiz Çallı tarafından ikametinden alındı. Çallı'nın bu parayı "Rezan" isimli bir şahsa götüreceğini söylediği de iddianamede yer aldı.

Dosyaya giren deliller arasında, karanlık para trafiğine aracılık eden Atalay Demirbaş isimli bir şahısla eski savcı Cengiz Çallı arasındaki WhatsApp konuşmaları yer aldı. İtirafçı sıfatıyla ifade veren Demirbaş, "Savcı Çallı ve Rezan bana 150 bin dolara tahliye yapacağını söyledi" dedi.

Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan iddianameye ise Takvim.com.tr ulaştı.

OFİSİNDEN YAKLAŞIK 150 BİN DOLAR VE SENETLER ÇIKTI

150 bin dolar karşılığı tahliye kararı almakla suçlanan Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda dikkat çeken deliller ele geçirildi. Ofiste, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan toplam 2.490.000 TL (930.000 TL ve 1.560.000 TL) bedelli iki adet bono bulundu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

İddianamede bonoların düzenlendiği tarihte bir hâkim-savcının ortalama maaşının 11-12 bin TL olduğu belirtilerek, bu tutarın Çallı'nın maaşının yaklaşık 18 yıllık karşılığına tekabül ettiği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu şu sözlerle değerlendirildi:

"Ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2.490.000 TL olduğu, bonoların düzenlendiği tarihte Hakim-Savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir."