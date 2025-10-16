PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan imzayı attı: 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, afet ve acil durumlarda koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı hariç 16 bakanlıkta “Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları” kuruluyor. Yeni daireler, afet, seferberlik ve savaş hali gibi durumlarda bakanlıklar arası işbirliğini sağlayarak hızlı ve etkin müdahale sürecini yönetecek.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan imzayı attı: 16 bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak

Afet ve acil durumlarda iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere16 bakanlıkta, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak.

Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki 1 no'lu Kararname'de değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kurulduBakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

O BAKANLIK HARİÇ
Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı hariç Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları kurulacak.

Bakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kurulduBakanlıklar bünyesinde Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

BAŞKANLIKLARIN GÖREVLERİ
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıkları; afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş haline ilişkin mevzuat kapsamındaki iş ve işlemlerin diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak yerine getirilmesini sağlayacak. Afet ve acil durumlara ilişkin olarak bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek. Afet ve acil durumlarda, ilgili mevzuat çerçevesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile bakanlığın sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Türk Telekom
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
İstanbul'da kara para soruşturması! Gözaltılar var: Sezgin Baran Korkmaz da listede
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik!
Bütçe maratonu başlıyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Amaç enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamak
ABD ve Kanada havalimanlarında “Özgür Filistin” sesleri yankılandı! Ekranlarda Ebu Ubeyde ve Muhammed Deif
Narin Güran davasında "Nevzat Bahtiyar" gelişmesi! Avukat davadan çekildi: O ses kaydı bardağı taşırdı
Denizli'de okul müdürüne pusu! Kantincinin oğlu kurşun yağdırdı
İsrail ateşkesten sonra iş birlikçilerini Gazze’ye saldı: Filistinli gazeteciyi de onlar öldürdü | Hamas infaza başladı
Devleti zarara uğratan Halaç ailesinde miras kavgası: "Eşim toprağa girmeden kasaları boşalttılar"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Memur ve emekliye yeni maaş kapıda... Fark ne olacak? Ek ödemelerde yükselecek mi? İşte detaylar...
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı