İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu! İmalathaneler basıldı: 13 gözaltı!

İstanbul ve Bursa’da düzenlenen kaçak sigara üretimi yaptığı belirlenen imalathanelere operasyon düzenlendi. 13 kişinin yakalandığı operasyonlarda milyonlarca dolu ve boş makaron ile tonlarca tütün ele geçirildi.

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kaçak sigara üretimi yaptığı belirlenen 13 kişi yakalandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imalatı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

6 AYLIK TAKİP SONRA OPERASYON
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 şüphelinin sanayi elektriği bulunan yerleri kiralayarak buralarda ağır sanayi tipi sigara dolum, paketleme, vakumlama ve tütün ayrıştırma makineleriyle kaçak sigara üretimi yaptıkları tespit edildi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin Esenyurt, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Kartal, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde kurdukları imalathanelerde ürettikleri tütün mamullerini farklı adreslerde depolayarak yakalanmaktan kaçmaya çalıştıkları belirlendi.

13 GÖZALTI
Bunun üzerine İstanbul ve Bursa'da belirlenen 15 adrese 14 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 milyon 856 bin 700 adet dolu makaron, 33 milyon 320 bin adet boş makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin adet sigara filtresi, 10 milyon 245 bin metre sigara üretiminde kullanılan hammadde kâğıt, 218 bin adet boş makaron kutusu, 175 bin bandrol, 1.740 litre tutkal, 105 adet filtre yapıştırıcısı, 3 bin 80 paket sigara ve 35 adet ağır sanayi tipi sigara dolum makinesi ele geçirildi.

