İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu! İmalathaneler basıldı: 13 gözaltı!

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kaçak sigara üretimi yaptığı belirlenen 13 kişi yakalandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imalatı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
6 AYLIK TAKİP SONRA OPERASYON
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 şüphelinin sanayi elektriği bulunan yerleri kiralayarak buralarda ağır sanayi tipi sigara dolum, paketleme, vakumlama ve tütün ayrıştırma makineleriyle kaçak sigara üretimi yaptıkları tespit edildi.
15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin Esenyurt, Arnavutköy, Bahçelievler, Pendik, Kartal, Başakşehir ve Büyükçekmece ilçelerinde kurdukları imalathanelerde ürettikleri tütün mamullerini farklı adreslerde depolayarak yakalanmaktan kaçmaya çalıştıkları belirlendi.