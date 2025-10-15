İstanbul ve Bursa'da kaçak sigara operasyonu! İmalathaneler basıldı: 13 gözaltı!

Kaçak sigara imalathanesine operasyon (Fotoğraf: DHA)

13 GÖZALTI

Bunun üzerine İstanbul ve Bursa'da belirlenen 15 adrese 14 Ekim 2025 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 milyon 856 bin 700 adet dolu makaron, 33 milyon 320 bin adet boş makaron, 32 ton 615 kilogram kıyılmış sigara tütünü, 8 milyon 39 bin adet sigara filtresi, 10 milyon 245 bin metre sigara üretiminde kullanılan hammadde kâğıt, 218 bin adet boş makaron kutusu, 175 bin bandrol, 1.740 litre tutkal, 105 adet filtre yapıştırıcısı, 3 bin 80 paket sigara ve 35 adet ağır sanayi tipi sigara dolum makinesi ele geçirildi.