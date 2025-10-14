PODCAST CANLI YAYIN

Endişelendiren rapor: İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı!

Türkiye'de yaz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalırken İstanbul'da da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı. Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı hesaplandı.

Giriş Tarihi:
Endişelendiren rapor: İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı!

İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı.Ülkede uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması (1991-2020) 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 30, geçen yıl yaz mevsiminde ise 58,4 milimetre yağış düştü.

Niğde'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü. (AA)Niğde'deki barajların doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü. (AA)

Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı hesaplandı.

Bu yazda görülen yağışlar, tüm bölgelerin normallerinin ve geçen yılın altında gerçekleşirken Marmara ve Karadeniz'de 65, Akdeniz ve İç Anadolu'da 17, Ege Bölgesi'nde son 16 yılın en düşük yağışları tespit edildi.

Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı. (AA)Kurak sürenin uzaması nedeniyle Erçek Gölü'nün kıyılarındaki çekilme arttı. (AA)

Yaz mevsimi yağışları, normallerine göre Denizli, Muğla'nın güney ve batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinde yer yer artarken diğer kesimlerin tamamında azalma gösterdi.

Azalma oranı Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz Bölümü'nün büyük kesiminde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yazın Trabzon normallerine göre yakın yağış alırken, diğer tüm illerde normale göre azalma tespit edildi. Normaline göre en fazla yağış azlığı görülen iller yüzde 93'yle Çanakkale, yüzde 92'yle Bilecik, yüzde 91'le İzmir ve yüzde 90'la İstanbul oldu.

Yaz yağışları, Amasya, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'ta son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

OLTU'DA KURAK GEÇEN MEVSİM VE HAVALARIN AŞIRI SICAK GİTMESİYLE AYVALI BARAJI'NDA, SU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ. BARAJ YATAĞINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN YEŞERMEYE BAŞLADI. (İHA)OLTU'DA KURAK GEÇEN MEVSİM VE HAVALARIN AŞIRI SICAK GİTMESİYLE AYVALI BARAJI'NDA, SU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ. BARAJ YATAĞINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN YEŞERMEYE BAŞLADI. (İHA)

Bu yılın yaz mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2025 yaz mevsimi (mm Normal (mm 2024 yaz mevsimi (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Marmara 11,6 83 28,6 86 azalma 59 azalma
Ege 21,5 47,7 34,6 55 azalma 38 azalma
Akdeniz 21 37,3 41 44 azalma 49 azalma
İç Anadolu 27,8 57 54,1 51 azalma 49 azalma
Karadeniz 69 132,6 125 48 azalma 45 azalma
Doğu Anadolu 28,6 55,5 66,1 49 azalma 57 azalma
Güneydoğu Anadolu 3 11,8 5,5 75 azalma 46 azalma

"SU KAYNAKLARIMIZDA CİDDİ SIKINTILAR YAŞANABİLİR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye'nin yaz aylarında genellikle yüksek basıncının etkisinde kaldığını, bu nedenle uzun süreli açık ve sıcak havaların görüldüğünü söyledi.

Yerel olarak zaman zaman yağışlar yaşansa da genel tabloda kuraklığın görüldüğünü belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi mevsim normallerine göre daha az yağış aldı. Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz hariç kesimlerde yağışlarda azalma gözlendi. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise oldukça kurak geçti." diye konuştu.

Özdemir, kuraklığın her geçen yıl artmasının temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, ısı adalarının artışı ve küresel ısınma olduğunu anlattı.

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yüzde 29 seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Özdemir, "Ege ve Bursa çevresindeki barajların büyük bölümü kuruma noktasına geldi. Eğer bu kış yeterli yağış alamazsak su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

Özdemir, yaz boyunca Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse hiç yağış almadığını, İç Anadolu'nun büyük bir kısmında da yalnızca yerel ve kısa süreli yağışların görüldüğünü ifade etti.

Akdeniz ve Ege'de yüksek sıcaklıklarla birlikte Afrika ve Arabistan Yarımadası'ndan gelen sıcak hava kütlelerinin buharlaşmayı artırdığını vurgulayan Özdemir, yağış olmayınca da su kaynaklarının hızla tükendiğinin altını çizdi.

Tekirdağ'da Naip Barajı son yağışlardan etkilenmedi. (AA)Tekirdağ'da Naip Barajı son yağışlardan etkilenmedi. (AA)

NAİP BARAJI'NIN DOLULUK ORANI YAĞIŞLARA RAĞMEN ARTMADI
Öte yandan Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlardan sonra artmadı.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından dolayı azalan su miktarını, son günlerdeki yağışlar da etkilemedi.

Yağışlardan önce 1 milyon metreküp olan Naip Barajı'nın su seviyesi, yağışların ardından da aynı kaldı.

Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tekirdağ Valiliğinin kararı doğrultusunda Yazır Göleti'nden su alımı devam ediyor.

Suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, bazı alanların otlarla kaplandığı görüldü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ölü hacimden içme suyu temini sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü