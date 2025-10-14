Endişelendiren rapor: İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı!

OLTU'DA KURAK GEÇEN MEVSİM VE HAVALARIN AŞIRI SICAK GİTMESİYLE AYVALI BARAJI'NDA, SU SEVİYESİ CİDDİ ORANDA DÜŞTÜ. BARAJ YATAĞINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN YEŞERMEYE BAŞLADI. (İHA)

Bu yılın yaz mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2025 yaz mevsimi (mm Normal (mm 2024 yaz mevsimi (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Marmara 11,6 83 28,6 86 azalma 59 azalma Ege 21,5 47,7 34,6 55 azalma 38 azalma Akdeniz 21 37,3 41 44 azalma 49 azalma İç Anadolu 27,8 57 54,1 51 azalma 49 azalma Karadeniz 69 132,6 125 48 azalma 45 azalma Doğu Anadolu 28,6 55,5 66,1 49 azalma 57 azalma Güneydoğu Anadolu 3 11,8 5,5 75 azalma 46 azalma

"SU KAYNAKLARIMIZDA CİDDİ SIKINTILAR YAŞANABİLİR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye'nin yaz aylarında genellikle yüksek basıncının etkisinde kaldığını, bu nedenle uzun süreli açık ve sıcak havaların görüldüğünü söyledi.

Yerel olarak zaman zaman yağışlar yaşansa da genel tabloda kuraklığın görüldüğünü belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi mevsim normallerine göre daha az yağış aldı. Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz hariç kesimlerde yağışlarda azalma gözlendi. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise oldukça kurak geçti." diye konuştu.

Özdemir, kuraklığın her geçen yıl artmasının temel nedenleri arasında fosil yakıt kullanımı, nüfus artışı, ısı adalarının artışı ve küresel ısınma olduğunu anlattı.

İstanbul'daki baraj doluluk oranlarının yüzde 29 seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Özdemir, "Ege ve Bursa çevresindeki barajların büyük bölümü kuruma noktasına geldi. Eğer bu kış yeterli yağış alamazsak su kaynaklarımızda ciddi sıkıntılar yaşanabilir." uyarısında bulundu.

Özdemir, yaz boyunca Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse hiç yağış almadığını, İç Anadolu'nun büyük bir kısmında da yalnızca yerel ve kısa süreli yağışların görüldüğünü ifade etti.

Akdeniz ve Ege'de yüksek sıcaklıklarla birlikte Afrika ve Arabistan Yarımadası'ndan gelen sıcak hava kütlelerinin buharlaşmayı artırdığını vurgulayan Özdemir, yağış olmayınca da su kaynaklarının hızla tükendiğinin altını çizdi.