Kocaeli Kitap Fuarı'na Turkuvaz medyası

Kocaeli Kitap Fuarı, "Anadolu Mayası" temasıyla devam ediyor. Hafta sonunda Turkuvaz Kitap ve Medya yazarları imza günü ve söyleşilerle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, "Anadolu Mayası" temasıyla kitapseverleri yazarlarla, kitaplarla ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu ise Turkuvaz Kitap ve Turkuvaz Medya yazarlarının fuarda gerçekleştirdiği imza günleri ve söyleşiler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Dün Turkuvaz Kitap yazarları İbrahim Tenekeci, Gökhan Ergür, Müslim Coşkun, Harun Yakarer, Zeki Bulduk, Yunus Karadağ ve Abdullah Harmancı okurları ile bir araya geldi.

