Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2), Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani (sol 2) ile bir araya geldi. (AA)

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini belirten Fidan, "Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız." ifadesini kullandı.

Fidan, Ankara'da yaptıkları görüşmelerin, ilişkilerin stratejik boyutlarının tüm yönleriyle ele alınmasına imkan tanıdığına dikkati çekerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını, somut planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini paylaştı.

Suriye yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.