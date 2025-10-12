Ankara'da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan'dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü

PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırıldı. Kritik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan ilk açıklama geldi. Fidan açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğini yineledi ve toplantıda ana gündemin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik planlar olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Ankara’da Türkiye–Suriye güvenlik zirvesi gerçekleştirildi

KİMLER KATILDI

Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Güler ve Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da görüştü.

ANKARA'DA SURİYE MASASI

Toplantıda Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmeler ele alındı. Zirvede terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin entegrasyonu masaya yatırıldı.

Öte yandan Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es-Selame ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürdüklerini belirten Fidan, "Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız." ifadesini kullandı.

Fidan, Ankara'da yaptıkları görüşmelerin, ilişkilerin stratejik boyutlarının tüm yönleriyle ele alınmasına imkan tanıdığına dikkati çekerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını, somut planlamaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini paylaştı.

Suriye yönetiminin karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Fidan, "Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklamasıYPG/SDG elebaşı Mazlum Abdiden bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması

