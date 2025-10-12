YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye "terörsüz bölge" hedefleri doğrultusunda diplomatik temaslarını sürdürürken geçtiğimiz hafta Suriye'de yaşanan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı. PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütünün medya ayağına yaptığı açıklamada, "Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz" diyerek bölücülük planlarının devam ettiğini ilan etti. 10 Mart mutabakatına uymayan ve geçtiğimiz hafta ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşen Abdi, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olacağını bildirdi. Röportajda Türkiye'yi işgalci ilan ederek haddini aşan terörist elebaşı çark etti ve Suriye'de çözüm yolunun Ankara'dan geçtiğini ifade etti.

Türkiye "terörsüz bölge" hedefleri doğrultusunda diplomatik temaslarını sürdürürken geçtiğimiz hafta Suriye'de yaşanan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.

SDG'NİN BÖLÜCÜLÜK PLANLARI DEVAM EDİYOR

Hafta içinde ABD'nin Türkiye Özel Temsilcisi ve Suriye Büyükelçisi Tom Barrack'la görüşen PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi örgütün yayın organına bölücülük planlarının devam ettiğini açıkladı. SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmesi için görüşmeler devam ederken Suriye'de merkezi bir yönetim istemediklerini açıklayan Abdi, "Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz." dedi.

SDG'Yİ ÖZERK YÖNETİM İLAN ETTİ

Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüklerini belirten Abdi, SDG'yi özerk yönetim ilan etti. 10 Mart mutabakatınına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Abdi, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat ile özel bir toplantı yaptıklarını ve ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Diyaloğun başladığını ve devam ettiğini ifade eden Abdi şunları söyledi:

"Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceği ne olacak? Bu merak ediliyor. Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. Bunu konuştuk. İki tarafta da bir irade var. Suriye'nin merkezi olmaması konusunda bir yaklaşım var. Bu konuda görüş alışverişleri devam edecek. Özerk Yönetim'den bir heyet yeni Suriye hükümetini ziyaret edecek. Suriye'nin genel yasalarında değişimlerin olması gerek. Bunu kendileri de böyle düşünüyor. Birçok adım karşılıklı atılacak. Bazı pratik adımlar atılacak ki devamı gelsin. Bizde Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ancak yönetimin merkezi olmaması gerek. İlerleyen zamanlarda bu konuda görüşler olacak ve bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz."

SDG UNSURLARI ORDUYA KATILACAK MI?

SDG unsurlarının Suriye ordusuna katılacağını ifade eden elebaşı, "Ancak hala heyetlerin detaylar üzerine görüşmesi gerek." diyerek çelişkili açıklamalarda bulundu. DEAŞ'la mücadele palavrasına sığınan Abdi, çerçeve olarak bazı kararlar alındığını bildirdi.

HADDİNİ AŞTI TÜRKİYE'YE "İŞGALCİ" DEDİ

Türkiye tarafından terörden arındırılan Afrin, Tel Abyad ve Resulayn'ın işgal altında olduğunu söyleyerek haddini aşan terörist elebaşı, "İlerleyen zamanlarda Afrin halkımızın yerlerine dönmesi başlayacak." diye konuştu.

SURİYE'DE ÇÖZÜMÜN YOLU ANKARA'DAN GEÇİYOR

Halep'te 6 Ekim gecesi terör örgütü YPG/SDG'lilerin gerçekleştirdiği provokasyonu direniş olarak lanse eden Abdi, Kürt halkının haklarının 10 Mart mutabakatında güvence altına alınacağı bildirilmesine rağmen yeni talepler sıraladı. Türkiye olmadan Suriye'de bir çözümün mümkün olmadığını kabul eden elebaşı, "Türkiye'nin kaygıları göz önünde bulundurulmalı. Bu görüşmelerin devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

