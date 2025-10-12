YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması

10 Mart mutabakatı (AA)

SDG'Yİ ÖZERK YÖNETİM İLAN ETTİ



Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüklerini belirten Abdi, SDG'yi özerk yönetim ilan etti. 10 Mart mutabakatınına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Abdi, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat ile özel bir toplantı yaptıklarını ve ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Diyaloğun başladığını ve devam ettiğini ifade eden Abdi şunları söyledi:



"Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceği ne olacak? Bu merak ediliyor. Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. Bunu konuştuk. İki tarafta da bir irade var. Suriye'nin merkezi olmaması konusunda bir yaklaşım var. Bu konuda görüş alışverişleri devam edecek. Özerk Yönetim'den bir heyet yeni Suriye hükümetini ziyaret edecek. Suriye'nin genel yasalarında değişimlerin olması gerek. Bunu kendileri de böyle düşünüyor. Birçok adım karşılıklı atılacak. Bazı pratik adımlar atılacak ki devamı gelsin. Bizde Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ancak yönetimin merkezi olmaması gerek. İlerleyen zamanlarda bu konuda görüşler olacak ve bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz."