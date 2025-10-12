YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması

Türkiye "terörsüz bölge" hedefleri doğrultusunda diplomatik temaslarını sürdürürken geçtiğimiz hafta Suriye'de yaşanan görüşmelerin perde arkası ortaya çıktı.
SDG'NİN BÖLÜCÜLÜK PLANLARI DEVAM EDİYOR
Hafta içinde ABD'nin Türkiye Özel Temsilcisi ve Suriye Büyükelçisi Tom Barrack'la görüşen PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi örgütün yayın organına bölücülük planlarının devam ettiğini açıkladı. SDG 10 Mart mutabakatının gerekliliklerini yerine getirmesi için görüşmeler devam ederken Suriye'de merkezi bir yönetim istemediklerini açıklayan Abdi, "Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz." dedi.
SDG'Yİ ÖZERK YÖNETİM İLAN ETTİ
Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüklerini belirten Abdi, SDG'yi özerk yönetim ilan etti. 10 Mart mutabakatınına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Abdi, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat ile özel bir toplantı yaptıklarını ve ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Diyaloğun başladığını ve devam ettiğini ifade eden Abdi şunları söyledi:
"Kuzey ve Doğu Suriye'nin geleceği ne olacak? Bu merak ediliyor. Biz merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz. Bunu konuştuk. İki tarafta da bir irade var. Suriye'nin merkezi olmaması konusunda bir yaklaşım var. Bu konuda görüş alışverişleri devam edecek. Özerk Yönetim'den bir heyet yeni Suriye hükümetini ziyaret edecek. Suriye'nin genel yasalarında değişimlerin olması gerek. Bunu kendileri de böyle düşünüyor. Birçok adım karşılıklı atılacak. Bazı pratik adımlar atılacak ki devamı gelsin. Bizde Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ancak yönetimin merkezi olmaması gerek. İlerleyen zamanlarda bu konuda görüşler olacak ve bazı değişikliklerin yapılması kaçınılmaz."
SDG UNSURLARI ORDUYA KATILACAK MI?
SDG unsurlarının Suriye ordusuna katılacağını ifade eden elebaşı, "Ancak hala heyetlerin detaylar üzerine görüşmesi gerek." diyerek çelişkili açıklamalarda bulundu. DEAŞ'la mücadele palavrasına sığınan Abdi, çerçeve olarak bazı kararlar alındığını bildirdi.