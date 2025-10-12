Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat 28 Ekim'de yapılacak. AÇILIŞ TÖRENİ 28 EKİM'DE Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için resmi açılış töreni düzenlenecek. Tesisin 28 Ekim'deki açılış töreninde, seri üretimi başlayan ALTAY tanklarının ilk teslimatı da gerçekleştirilecek. ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu! SERİ ÜRETİM DEVAM EDECEK İthal güç grubuyla başlayan seri üretim süreci, yerli BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak. YENİ ALTAY TANKI ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı. ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor. ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

