Haberler
Haber Videoları
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 08:55
ALTAY tanklarının teslimat tarihi belli oldu. Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için 28 Ekim’de düzenlenecek resmi açılış töreninde, ALTAY tanklarının da ilk teslimatı gerçekleştirilecek.
