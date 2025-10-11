MSB'den Gazze için göreve hazırız mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ateşkese ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.
Mehmetçik'in kısa sürede Gazze'ye gideceği belirtildi. ABD de 200 askerini, koordinasyon için İsrail'e gönderecek
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'deki ateşkese ilişkin olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" açıklamasını yaptı.