Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Rize’de Partililere, 24 yıldır sabırla yürüdükleri zorlu yolculukta kendisini yalnız bırakmadıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, siz, bize nasıl çok güçlü biçimde sahip çıktıysanız biz de diğer illerimizle birlikte Rize'miz için de canla, başla çalıştık. İyi gününde, zor gününde Rize'nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik." ifadelerini kullandı. Felaketin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, ana-baba ocağında bulunmanın kendisi için ayrı bir bahtiyarlık olduğunu söyledi. Son ziyaretinden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi ve Rizeli hemşehrilerini özlediğini ifade eden Erdoğan, "Dün ve bugün gördüm ki Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin." diye konuştu.

Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA) "Hasretin başka güzel vuslatın başka güzel. Sılaya, hem canana hem cana geldik Rize. Varlığın şifa olur yaralı gönüllere, gönüller hekimine Lokman'a geldik Rize. Senin yanında olmak ne büyük bahtiyarlık. Şükür yine göz göze, yan yana geldik Rize." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte bizim Rize aşkımız böyle. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan eserleri sizlerin hizmetine verelim istedik. Dün toplam yatırım bedeli 3 milyar 84 milyon liralık 38 projenin toplu açılış, iki projenin de temel atma törenini gerçekleştirdik. Geçen sene 27 Temmuz'da o günkü rakamlarla 1,6 milyar lira değerinde 32 eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Dün bunlara yenilerini eklemenin sevincini yaşadık. Bir kez daha tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum."