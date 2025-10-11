Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalar! Siyoniste net mesaj: İsrail attığı imzanın arkasında durmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Mağdurları sevindiren her çaba bizim için makbuldür."dedi. Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz." yanıtını verdi.
Partililere, 24 yıldır sabırla yürüdükleri zorlu yolculukta kendisini yalnız bırakmadıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, siz, bize nasıl çok güçlü biçimde sahip çıktıysanız biz de diğer illerimizle birlikte Rize'miz için de canla, başla çalıştık. İyi gününde, zor gününde Rize'nin ve Rizelilerin yanında olduk. Geçen ay yaşanan sel felaketinde devletimizin tüm imkanlarını mağdur kardeşlerimiz için seferber ettik." ifadelerini kullandı.
Felaketin izlerinin tamamen silinmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Erdoğan, ana-baba ocağında bulunmanın kendisi için ayrı bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.
Son ziyaretinden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi ve Rizeli hemşehrilerini özlediğini ifade eden Erdoğan, "Dün ve bugün gördüm ki Rizeli uşaklar da bizi özlemiş. Allah muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin." diye konuştu.
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"Hasretin başka güzel vuslatın başka güzel. Sılaya, hem canana hem cana geldik Rize. Varlığın şifa olur yaralı gönüllere, gönüller hekimine Lokman'a geldik Rize. Senin yanında olmak ne büyük bahtiyarlık. Şükür yine göz göze, yan yana geldik Rize." dizelerini okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:
"İşte bizim Rize aşkımız böyle. Hem hasret giderelim hem geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de yapımı tamamlanan eserleri sizlerin hizmetine verelim istedik. Dün toplam yatırım bedeli 3 milyar 84 milyon liralık 38 projenin toplu açılış, iki projenin de temel atma törenini gerçekleştirdik. Geçen sene 27 Temmuz'da o günkü rakamlarla 1,6 milyar lira değerinde 32 eser ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Dün bunlara yenilerini eklemenin sevincini yaşadık. Bir kez daha tüm bu eser ve hizmetlerin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeleri şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"
Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklere su serpen bir haber alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bizim de dahil olduğumuz görüşmelerde ateşkes konusunda Hamas ile İsrail arasında mutabakat sağlandı. Dün sürecin nasıl geliştiğini, nasıl ilerlediğini, süreç boyunca Türkiye'nin nasıl bir diplomasi trafiği yürüttüğünü anlattım." açıklamasında bulundu.
Aynı şekilde ABD Başkanı Donald Trump ile kardeş ülkeler Mısır ve Katar liderlerinin müzakerelere verdiği desteğe de dikkati çektiğini hatırlatan Erdoğan, "Bir defa şunu açık ve net söylemek isterim, Türkiye, unutmayın Türkiye'den çok daha büyüktür. Türkiye 783 bin kilometrekareyle ufku sınırlandırılamayacak bir ülkedir. Türkiye'nin itibarı, gücü, sözünün ağırlığı, ekonomisinin de nüfusunun da topraklarının da çok çok ötesindedir." ifadelerini kullandı.
Salondakilere, "Su yatağında akar" atasözünü hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaşanan her hadisenin bize bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Türkiye kendi tabii mecrasından geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Nitekim ülkemiz aktif dış politikası, ilkeli duruşu ve diplomatik tecrübesiyle son sürecin lokomotiflerinden biri oldu. Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas çok basiretli bir tavırla barışa hazır olduklarını gösterdi. Bölgedeki diğer Müslüman ülkeler de görüşmelere destek oldu. Böylece 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Şunun altını tekrar önemle çiziyorum, şahsınızda Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM SONRA SİZ"
Salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına "Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz." yanıtını veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Türkiye olarak hep şunu söyledik, 'adil bir barışın kaybedeni olmaz.' Yapılan anlaşmanın Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında kalıcı barışa, huzura ve güvenliğe vesile olmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sürece destek veren tüm liderlere teşekkür ediyorum. Türkiye'nin vicdanlı, hakkaniyetli ve ilkeli duruşunu orada da güçlü biçimde temsil eden istihbaratçılarımızı ve diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık bundan geriye dönüş olmamalıdır. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Bölgenin tamamıyla birlikte kendi vatandaşlarının da güvenliğine tehdit oluşturan saldırgan politikalarına tamamen son vermelidir. Gazze'ye insani yardım girişlerinde hiçbir pürüz çıkarılmamalıdır. İki devletli çözüm, bölgemizde kalıcı barışın anahtarı. İki devleti özellikle iki ayrı çözümle Müslüman'ı, Hristiyan ve Musevi'siyle bölgedeki tüm halklar için en hayırlı yol olduğuna inanıyoruz. Biz dün olduğu gibi yarın da adil barışı savunmaya devam edeceğiz."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"İki yıl boyunca çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız." diyen Erdoğan, bundan kimsenin şüphesi ve endişesinin olmamasını istedi.
Mazlumların hayır duasının alınmasının kendileri için yeterli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Hakk'ın rızasına, duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilhassa Gazzeli yetimlerin, öksüzlerin, ciğerparesini kara toprağa vermiş o yüreği yanık Gazzeli annelerin, babaların samimi dualarını alabiliyorsak işte en büyük bahtiyarlık budur. Gerisi fani dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz de bizim bu samimiyetimizi görüyor.
Tüm hayatını karşıtlık üzerine bina etmiş bir avuç müzmin dışında milletim gayretlerimizi görüyor. Ne için mücadele ettiğimizi çok iyi biliyor. Biz de milletimize hayal kırıklığı yaşatmamak için büyük fedakarlıkla çalışıyoruz. Bize umut bağlayan, Türkiye için ellerini semaya kaldıran, bizimle sevinen, bizimle üzülen mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabb'im bizi milletimize ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
Hükümet olarak çok farklı cephelerde aynı anda çok boyutlu mücadele yürüttüklerini belirten Erdoğan, içeride, ekonomide hayat pahalılığını çözmenin yanı sıra ülkeyi yarım asırlık terör belasından tamamen kurtarmanın gayretinde olduklarını bildirdi.
Başkan Erdoğan, "Hamdolsun her ikisinde de tüm zorluklara rağmen enflasyonda düşüş devam ediyor. İhracatımız artıyor. İstihdam tek haneli oranlardaki seyrini 28 aydır sürdürüyor. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum: Merkez Bankamızın rezervleri 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor. Deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerimizde bir ivme kaybı yok. İnşallah yakında 350 bininci konutun anahtarlarını teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.
"SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ TÜRKİYE MİSYONUYLA HAREKET EDİYORUZ"
Dışarıda da Türkiye'nin gücünü ve itibarını daha da artırmaya çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye'den Gazze'ye, Balkanlar'dan Türk devletlerine her yerde, sahada ve masada güçlü Türkiye misyonuyla hareket ediyoruz. Batı'yla köklü ilişkilerimizi korurken, Doğu'yla özellikle Asya'yla aramızda yeni köprüler kuruyor, yeni ortaklıklar geliştiriyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri Türkiye'nin bu stratejik hamlelerini gölgelemek adına son derece art niyetli yorumlar yapıyor. Ana muhalefetin assolistliğini üstlendiği müzmin muhalifler korosu, tam bir ağız birliği içerisinde Türkiye'nin başarılarına kara çalıyor.
CHP Genel Başkanı, Amerika seyahatimizle ilgili ipe sapa gelmez bir sürü yalan savuruyor. Kendileri rüşvetsiz selam dahi almadıkları için aynı çamuru bize de bulaştırmaya kalktı. Kirli siyasete, üzülerek ifade ediyorum, Gazze'yi bile alet etti. Sonuçta mahcup olan, rezil olan, yalanı elinde patlayan yine kendisi oldu. Tıpkı baklava kutularından çıkan avrolar sonrası emniyet ve yargımıza 'Kumpas kurdular.' deyip iddiasını ispat edemediği gibi burada da faka bastı, hüsrana uğradı, söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin iddia, iftira ve saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz. Bizim yanımıza, yöremize yaklaşan, bizimle bir çay sohbetini paylaşan tüm siyasi partiler ve aktörler de aynı saldırılara muhatap oldular."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"İTTİFAK ORTAKLARINI BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDILAR"
Meclis açılışı sonrası yaşananların hep beraber takip edildiğini dile getiren Erdoğan, "Siyasetçisi, gazetecisi, sosyal medya figürüyle CHP'li tetikçiler mangası, topyekun bir linç furyası başlattılar. Meclis oturumuna katılan tüm milletvekillerine, fotoğraf karesine giren tüm genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular." dedi.
Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Öyle ki son gelen seçimlerde beraber miting yaptıkları, el ele beraber dolaştıkları, hatta Türkiye'yi uyum içinde beraberce yöneteceğiz dedikleri ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Demokrasi, çoğulculuk, uzlaşma, hoşgörü, ötekine saygı gibi güya savunduklarını, iddia ettikleri ne kadar kavram varsa hepsini bir günde sadece bir fotoğraf karesi yüzünden rafa kaldırdılar. Sadece bir fotoğraftan dolayı eski ittifak ortaklarına bunları yapanlar, Allah korusun ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz? Meclis Başkanı'nın davetine icabet ettikleri için milletvekillerine hayatı zindan edenler, ellerinde imkan olsa bu millete ne yapmaz? Allah aşkına bunlara güven olur mu? Bunların sözde demokratlığına inanılır mı? Elbette güven olmaz. Bunların sözlerine itibar edilmez. Biz işte bunun için her fırsatta Allah bu milleti CHP zihniyetinin insafına bırakmasın diyoruz."
Başkan Erdoğan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu (İHA)
"86 MİLYON İNSANIMIZI BİRBİRİNDEN AYIRMADAN BİR BÜTÜN OLARAK KUCAKLIYORUZ" AK Parti olarak kardeşlik ve kucaklaşma siyasetinin temsilcisi olduklarını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'yi, 783 bin kilometrekarelik vatan toprağını, 86 milyon insanımızı birbirinden ayırmadan, kimseyi inancı, siyasi görüşü, kökeni dolayısıyla ötekileştirmeden bir bütün olarak kucaklıyoruz. Bizim ana muhalefetle en büyük farkımız bu. Onlar gerilimden besleniyor, biz kardeşliği savunuyoruz. Onlar kutuplaştırmanın, biz kucaklaştırmanın tarafındayız. Onlar belediyelere çökmüş tufeylilere çalışıyor, biz 86 milyona çalışıyoruz. Onlar siyasi ikballerinin peşinde, biz ülkenin istikbalinin peşindeyiz. Onlar slogan üretiyor, biz ise Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretiyoruz. Yaptıklarımız ortada, 23 yıllık karnemiz ortada, muhalefetle aramızdaki ufuk ve zihniyet farkı ortada. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere yine sizlerle birlikte ulaşacağız. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."
AK Parti teşkilatına yürekten inandığını ve güvendiğini kaydeden Erdoğan, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret etti.