Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Gazze Görev Gücü'ne ilişkin, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından gözler, Türkiye'nin bu göreve nasıl bir katkı sunacağına çevrildi.

MSB'den Gazze açıklaması

SİLAHLI KUVVETLER GÖREVE HAZIR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, yaptıkları açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar çeşitli coğrafyalarda çok sayıda uluslararası misyonda görev aldığını hatırlattı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır." ifadelerine yer verildi.

EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedariki konusunda son durumuna ilişkin sorular üzerine de şu bilgileri paylaştı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir.

Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır.

Resmî kaynaklar haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini bir kez daha hatırlatmak isteriz."

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili sorulara da şu yanıtları verdi:

"Suriye'de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Öte yandan, Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir.

Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye'nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir."

TRABZON VE ARTVİN AÇIKLARINDA TESPİT EDİLEN İDA'LAR HAKKINDA

Bakanlık kaynakları, Trabzon ve Artvin Açıklarında Tespit Edilen İDA'larla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir.

7 Ekim'de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA'lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz.

Daha önce de vurguladığımız gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

SAFE PROGRAMINA TÜRKİYE'NİN KATILIMI

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin SAFE mekanizması (Avrupa Savunma ve Güvenlik Mimarisi) dışında bırakılmaya çalışıldığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"SAFE Tüzüğü 27 Mayıs 2025 tarihinde AB Konseyi'nde kabul edilmiştir. Bu mekanizmada prensipte aday ülke olarak ülkemizin de açık olmakla birlikte, tüzükte AB üyesi olmayan ülkelere yönelik birçok kısıtlayıcı tedbir yer almaktadır.

Ülkemiz de dâhil AB üyesi olmayan müttefiklerin AB Savunma ve Güvenlik Mimarisi dışında bırakılması veya bir pazarlık aracı olarak kullanılmasına yönelik girişimlere şahit oluyoruz. Bazı AB üyelerinin ise maksimalist emellerini AB güvenliği için çok önemli kararları bloke ederek gerçekleştirmek hayali peşinde oldukları anlaşılmaktadır.

Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Bu bağlamda, ülkemizin sahip olduğu savunma yetenekleri ile Avrupa savunmasına ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu durum AB üyesi birçok müttefikimiz tarafından da dile getirilmektedir.

Bu çerçevede, önümüzdeki süreçte açık görüşlü ve öngörülü Avrupalı müttefiklerimizle SAFE mekanizması kapsamında veya dışında savunma işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

